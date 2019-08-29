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رئيس الأولمبية يشيد بإنجاز ميار شريف في التنس الأرضي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:08 م
رئيس الأولمبية يشيد بإنجاز ميار شريف في التنس الأرضي
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علي نبوي
 

أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالإنجاز التي حققته ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي والتي حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. 


نجحت ميار شريف في الفوز على بطلة جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 والحصول على الميدالية الذهبية والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأول لاعبة تنس أرضي مصرية تتأهل للأولمبياد. 


حرص المهندس هشام حطب على التواجد في نهائي التنس الأرضي للسيدات اليوم ودعم اللاعبه وتهنئتها والجهاز الفني وبعثة التنس الأرضي على الإنجاز الذي تحقق.


أضافت ميار شريف ميدالية ذهبية جديدة لمصر في مشوار المنافسة على لقب دورة الألعاب الإفريقية ال12 المقامة في المغرب حاليا.

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