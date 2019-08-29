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جهاز مدينة دمياط الجديدة :تنظيم حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:03 م
جهاز مدينة دمياط الجديدة :تنظيم حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين
جانب من الحملة للقضاء على ظاهرة الباعه الجائلين
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أحمد الشيخ
 

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الخميس، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت بالمناطق السكنية بالشوارع والأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بجهاز المدينة، وشرطة المرافق بقيادة المقدم محمود المنصوري، رئيس مباحث شرطة المرافق بمدينة دمياط الجديدة.

 

وقال" رجب"  في بيانا للجهاز، إن  الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من مكبرات الصوت الخاصة بالبائعين، وتم مصادرة المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات، والتي تسئ إلى المظهر الجمالي للمدينة.

 

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات وضبط المخالفات بشكل يومي، وأنه لا تهاون مع المخالفين، تنفيذاً للقانون، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدي

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