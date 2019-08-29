غرامة 5 آلاف جنيه والمصادرة في دعوى عرض كتاب "إبراهيم الفقي" للبيع

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في قضية عرض بيع كتاب للمؤلف د.إبراهيم الفقي بدون إذن كتابي.





حيث قضت بمعاقبة المتهم غيابياً بمبلغ 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.





وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم عبد العزيز عبد المنعم " مخلي سبيله" إلى المحكمة الاقتصادية بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات بضبطه وهو يقوم ببيع كتب مقلدة وتبين أن من بين الكتب المضبطوطة كتاب التفكير السلبي والتفكير الإيجابي للدكتور إبراهيم الفقي.





وبعد الفحص الفني تبين أن الكتاب مقلد وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بعد أن وجهت إليه تهم عرض كتاب للبيع دون إذن كتابي من مؤلفه أو الورثة واعتدى علي الحق المالي والأدبي وأصحاب الحقوق المجاورة وحجزت المحكمة الاقتصادية القضية للحكم.





وكانت قد قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار يحى البنا، وأمانة سر علاء إبراهيم بوقف شركة "ميديا بروتك" عن نشر وبيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقي.





وتقدمت شركة "سما" للنشر والتوزيع، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، تطالب بإيقاف شركة ميديا بروتك عن توزيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقي.





وأوضحت صحيفة الدعوى، أن ميديا بروتك هي شركة إنتاج برامج حاسب آلي، وتصميم برمجيات ومحتويات إلكترونية؛ لذا يلزم عليها الامتناع عن ممارسة أي نشاط مخالف للغرض.



