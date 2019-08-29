مواعيد عرض الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك".. والقنوات الناقلة له

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن عرض الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، على قناة ON يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يعرض المسلسل على قناة MBC 1 يوم الأحد.





اولى حلقات الجزء الثالث من نصيبي وقسمتك

أولى أجزاء نصيبي وقسمتك 3 بعنوان اتفضلوا في الصالون، وتجسد هنا شيحة شخصية "دارين" وتعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.





حكاية "اتفضلوا فى الصالون" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحا ، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صلاح.









أبطال مسلسل نصيب وقسمتك 3

يذكر أن حكايات الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.





انضم الفنان مراد مكرم إلى فريق عمل القصة الثالثة من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، المقرر بدء تصويرها بعد انتهاء التعاقد مع أبطالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وينتظر عرضها خلال موسم الشتاء المقبل.



واعتمدت موضوعات هذا الجزء على منافشة القضايا التي تخص المرأة، ويتولى بطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، وهنا شيحة. أما الإخراج فيحمل توقيع: مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

واعتمدت موضوعات هذا الجزء على منافشة القضايا التي تخص المرأة، ويتولى بطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، وهنا شيحة. أما الإخراج فيحمل توقيع: مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.









نصيبي وقسمتك الجزء الثاني

واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة، قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

