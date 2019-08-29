استعدادا لبدء الدراسة.. نائبين للمدير الأكاديمي لفرع جامعة بنها بالعبور

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الخميس، قرارا بتكليف الدكتور حازم محمد عليوة الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة للقيام بمهام نائب المدير الأكاديمي لفرع جامعة بنها بالعبور لتطوير البرامج.





كما أصدر السعيد، قرار آخر بتكليف الدكتور ياسر عبدالستار اسماعيل الأستاذ المساعد بكلية الطب البشرى للقيام بمهام نائب المدير الأكاديمى لفرع جامعة بنها بالعبور لشئون التعليم والطلاب.





وقال رئيس جامعة بنها، إنه تقرر بدء الدراسة بأول 3 برامج بفرع الجامعة بالعبور هذا العام والبرامج الجديدة هى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق





وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرار بتكليف الدكتور كريم محمد محمود الدش الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، منسق برنامج هندسة إدارة مواقع التشييد، للقيام بمهام المدير الأكاديمي لفرع جامعة بنها بالعبور.





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رئيس جامعة بنها يهنئ بطل الألعاب الأفريقية





هنأ الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الطالب شهاب محمد عبدالعزيز بكلية التربية الرياضية ولاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لحصوله على ذهبية رمي القرص في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.





واعرب "السعيد" عن سعادته بهذا الانجاز العظيم الذى يضاف الى رصيد شباب وأبناء جامعة بنها ومصر المخلصين لوطنهم مؤكدًا أن الجامعة حريصة على دعم اللاعب الفائز ورعايته رياضيا لتحقيق مزيدا من الإنجازات والبطولات.





من جانبه هنأ الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطالب شهاب محمد وأكد أن الجامعة لا تألو جهدًا فى الإهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ مناسب لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة.





وقال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كافة الإمكانيات التى تساعدهم لتحقيق أفضل المراكز الرياضية





يذكر أن شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، قد نجح في إضافة ميدالية ذهبية للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بعدما وصل لمسافة ٥٩:٢٣ مترا، ليتوج بالذهبية والمركز الأول.





شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم ختام فعاليات الملتقى الأول لشباب جامعات الدلتا، والذى نظمته الجامعة تحت شعار "معا نصنع فارقا" برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.





وقام السعيد والمغربى بتوزيع الدروع على الجامعات المشاركة فى الملتقى وفى كلمته وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، التحية لطلاب الجامعات المصرية المشاركة فى ملتقى جامعات الدلتا والذى استضافته جامعة بنها بهدف المناقشة والتحاور فى الموضوعات التى تهم الشان العام.





وأكد" السعيد" حرص جامعة بنها على التواصل مع الطلاب وفتح حوارات معهم، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، ونشر ثقافة الحوار بين الجميع بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع، مؤكدا أن الشباب لديه الحماس والطموح والنظرة للمستقبل، لذلك تسعى الجامعة إلى تمكينهم وإكسابهم مجموعة من المهارات والعلوم والمعارف التى تساعدهم على خدمة مجتمعه ووطنه.





ومن جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، ان الملتقى يأتي في إطار تبادل الثقافات بين طلاب الجامعات المصرية، والتواصل الفعال بين طلاب جامعات الدلتا والتعرف على المشروعات التى تقام على ارض محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن الملتقى شارك فيه جامعات" المنوفية والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ بالزقازيق، وجامعة السادات".





وأضاف المغربى أن الملتقى شهد تنظيم عدد من الندوات عن المشروعات القومية ودورها فى التنمية، والمشروعات الصغيرة وأهميتها لطلاب الجامعة، والأجراءات الأدارية للحصول على قروض لشباب الخريجين، ومكافحة الفساد والميثاق الاخلاقى للطالب.





من جانبه أكد الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ان الملتقى تضمن تنظيم زيارات لوفود الجامعات المشاركة الى كلية الزراعة بمشتهر حيث تم زيارة مجمع المعامل البحثية ومزارع الإنتاج الحيوانى والمزرعة السمكية والصوب الزراعية وايضا زيارة كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى ومعامل الحاسب الالى بها وكلية الفنون التطبيقية وزيارة معارض الكلية المختلفة، كما تم زيارة شركة مياه القليوبية وتضمنت زياره إلى المحطة المرشحة للمياه ببنها لمعرفة مراحل إنتاج مياه الشرب وزيارة شركة توشيبا العربى وتضمنت زيارة ميدانية إلى مصانع توشيبا العربى للزجاج بمدينة قويسنا لمعرفة مراحل إنتاج الزجاج.



