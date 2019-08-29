وزارة الاسكان : قريبًا الأجابة على كافة التسأولات حول قانون التصالح في مخالفت البناء

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة، أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة (([email protected].

وأكدت وزارة الأسكان في بيانها على أن تلك القرارات تأتى حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

و من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن هناك قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاستى تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي تقوم حاليا بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ومن المقرار أن تقوم لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة المهندس علاء والى في دورة الانعقاد القادم بأنجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى صدر فى دور الانعقاد الرابع، ويحسب لهذا القانون أنه يتصدى لقضية هامة وخطيرة تمس ملايين المواطنين وهى المبانى المخالفة.