"الأرصاد" تعلن انخفاض درجات الحرارة في "الويك إند"

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة في "الويك إند" ما بين درجة أو درجتين لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 34-35 درجة.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة مما يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، ويؤدي لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.



وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وشمال سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، بيانًا حول حالة طقس الخميس، الموافق 29 اغسطس 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- الكبرى

القاهرة 26-36

الاسكندرية 26-32

السلوم23-31

السويس 25-36

رفح23-33

كاترين20-33

شرم الشيخ 30-38

أسوان 28-41

حلايب 30-34



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا سنشهد استقرار في الأحوال الجوية، وليس هناك أي تغيير في درجات الحرارة، ومازالت درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي.



وتوقع "شاهين"، خلال تصريحات صحفية له، أن نشهد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع بداية من يوم الجمعة، بانخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين لـ 3 درجات، معقبًا: "طقس الويك إند هيبقى جميل جدًا".



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مازالت مستمرة في الارتفاع، حيث تصل نسبة الرطوبة لـ 80-85% على القاهرة والوجه البحري، موضحًا أننا مازلنا تحت تأثير منخفض الهند الموسمي بشكل كبير وممتد على حوض البحر المتوسط بأكمله، مما يتسبب في جلب الكتلة المرتفعة بدرجة حرارتها، كما أن هدوء الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة ويؤدي لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.