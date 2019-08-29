الصحف المغربية تعلق على عودة أزارو لأسود الأطلسي مع خاليلوزيتش

علقت الصحف المغربية عن عودة لاعب النادي الأهلي وهدافه، وليد أزارو، إلى صفوف المنتخب المغربي من جديد، وذلك في أولى معسكرات المدرب الجديد لأسود الأطلسي، اليوسني وحيد خليلوزيتش، والذي قرر إستدعاء وليد أزاور لمعسكر المنتخب المغربي، وهذا بعد فترة طويلة من غياب اللاعب عن القائمة الأساسية لأسود الأطلسي، خاصة في أخر فترات المدرب السابق، الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان وحيد خليلوزيتش قد أعلن عن إستدعاء 27 لاعب إلى معسكر المنتخب المغربي، الذي سيخوض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر المقبل، وستكون هذه المباريات أمام منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر المقبل بمدينة "مراكش".





وعلقت صحيفة "المنتخب" المغربي، على قرار عودة وليد أزارو من جديد إلى صفوف المنتخب المغربي، مؤكدة بأن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على نفسية اللاعب، وسوف يرفع كذلك معنوياته، ومن المتوقع بأن يساعده على التألق مع فريقه النادي الأهلي في الفترة المقبلة.





وأشارت التقارير الصحفية، بأن أزارو كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ظل اللاعب يتعرض لإنتقادات قوية من قبل جماهير النادي، حيث تم تحميل اللاعب مسؤولة الخروج من بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النادي الأهلي على يد بيراميدز.





ويذكر بأن قائمة المنتخب المغربي المستدعاة قد جاءت على النحو التالي:





في مركز حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، منير المحمدي الكجوي (ملقا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد الرياضي)، أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي).





خط الدفاع: نبيل درار (فناربخشه التركي)، عصام شباك (ملاتيا سبور التركي)، عمر بوطيب (الرجاء الرياضي)، بدر بانون (الرجاء الرياضي)، فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي)، عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير)، جواد ياميق (جنوى الإيطالي)، يونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي).





خط الوسط: المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، فيصل فجر (خيتافي الإسباني)، عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)، وليد الكرتي (الوداد الرياضي)، يونس بلهندة (جالطة سراي التركي)، حكيم زياش (أياكس الهولندي)، يوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي)، سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي).





الهجوم: رشيد عليوي (أنجي الفرنسي)، سفيان بوفال (ساوثهامبتون الإنجليزي)، أمين حاريت (شالكه الألماني)، المهدي كارسيلا (ستاندرلياج البلجيكي)، وليد أزارو (الأهلي المصري)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي).