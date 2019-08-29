ضربة موجعة للنصر قبل موقعة الفتح

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة موجعة قبل مواجهة نادي الفتح، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، والتي انطلقت منافساتها يوم 22 أغسطس الجاري، وتفتتح مباريات الجولة الثانية بمباراتين اليوم.





وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن تأكد غياب نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل تام، منرالإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ضمك، في افتتاح الدوري السعودي.



