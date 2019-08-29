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بورصة السعودية : تنفيذ4 صفقات خاصة بـ 10 مليون ريال

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:42 ص
بورصة السعودية : تنفيذ4 صفقات خاصة بـ 10 مليون ريال
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
شهدت سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 10.13 مليون ريال، من خلال 352.6 ألف سهم.

وكانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم "المجموعة السعودية"، بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة بسعر 22.22 ريال.


أما أقل الصفقات في القيم، فكانت لسهم "تكافل الراجحي"، التي بلغت قيمتها 1.47 مليون ريال، عند سعر 58.60 ريال.



والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.
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