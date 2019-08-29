ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بورصة "أبو ظبي " تهبط إلى المستوى 5113.13 نقطة بالتعاملات الصباحية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:37 ص
بورصة أبو ظبي تهبط إلى المستوى 5113.13 نقطة بالتعاملات الصباحية
بورصة أبو ظبي
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
خالفت 4 أسهم هبوط سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال آخر تعاملات شهر أغسطس اليوم الخميس، أغلبها أسهم بنكية.

وبحلول الساعة الـ12.42 ظهرا بتوقيت الإمارات، ارتفع سهم الفجيرة الوطني 13.93 بالمائة، وميثاق 2.93 بالمائة، فضلاً عن أبوظبي التجاري 1.07 بالمائة، وبنك الشارقة 0.12 بالمائة.

وجرت تداولات إجمالية بنحو 16.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 72.22 مليون درهم، من خلال تنفيذ 759 صفقة.

وفي تلك اللحظات، تراجع المؤشر العام للسوق 0.30 بالمائة، إلى المستوى 5113.13 نقطة، بخسارة 15.42 نقطة.

وتصدر قطاع الطاقة القطاعات كافة بهبوط 0.78 بالمائة، والسلع 0.58 بالمائة، ثم العقارات 0.55 بالمائة، والاتصالات 0.36 بالمائة، فضلاً عن الاستثمار 0.27 بالمائة، والبنوك 0.25 بالمائة.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شباب الأردن - الاردن
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
الدوري السعودي
العدالة
-
x
17:45
-
ضمك
الفيحاء
-
x
19:20
-
الحزم