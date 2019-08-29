بورصة "أبو ظبي " تهبط إلى المستوى 5113.13 نقطة بالتعاملات الصباحية
الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:37 ص
نيفين سمير
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خالفت 4 أسهم هبوط سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال آخر تعاملات شهر أغسطس اليوم الخميس، أغلبها أسهم بنكية.
وبحلول الساعة الـ12.42 ظهرا بتوقيت الإمارات، ارتفع سهم الفجيرة الوطني 13.93 بالمائة، وميثاق 2.93 بالمائة، فضلاً عن أبوظبي التجاري 1.07 بالمائة، وبنك الشارقة 0.12 بالمائة.
وجرت تداولات إجمالية بنحو 16.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 72.22 مليون درهم، من خلال تنفيذ 759 صفقة.
وفي تلك اللحظات، تراجع المؤشر العام للسوق 0.30 بالمائة، إلى المستوى 5113.13 نقطة، بخسارة 15.42 نقطة.
وتصدر قطاع الطاقة القطاعات كافة بهبوط 0.78 بالمائة، والسلع 0.58 بالمائة، ثم العقارات 0.55 بالمائة، والاتصالات 0.36 بالمائة، فضلاً عن الاستثمار 0.27 بالمائة، والبنوك 0.25 بالمائة.
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