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اليوم .. طائرة مصر تصطدم بإيطاليا في نصف نهائي ببطولة العالم للناشئين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:35 ص
اليوم .. طائرة مصر تصطدم بإيطاليا في نصف نهائي ببطولة العالم للناشئين
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الفجر الرياضي
 
يلتقي منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة مع نظيره الإيطالي في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة العالم للطائرة تحت 19 سنة والمقامة بتونس.

وحقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين إنجازًا تاريخيًا ببلوغه الدور نصف النهائي لبطولة العالم وذلك عقب تغلبه على نظيره منتخب بيلاروسيا، بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبدالعظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان، ويقود المنتخب فنيًا حسن الحصري.

يذكر أن إيطاليا قد تغلبت على اليابان بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.
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