مؤشر بورصة "مسقط " يصعد 0.39% بمستهل تعاملات الخميس

ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.39 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، صعوداً إلى النقطة 3987.98، رابحاً 15.43 نقطة مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأربعاء.





ودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 أسهم، في الساعة 11:00 بتوقيت مسقط، 3 منها بالقطاع المالي، وآخران خدميان.





وارتفعت مؤشر القطاع المالي 0.15 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع بنك ظفار 4.29 بالمائة، وارتفع بنك مسقط 1.36 بالمائة، وتصدر المتحدة للتأمين الرابحين في تلك الأثناء بنسبة 5.59 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعة، لبهبط الأول 0.39 بالمائة؛ بضغط الغاز الوطنية المتقدم على المتراجعين اليوم في تلك الأثناء بنسبة 5.62 بالمائة، وتراجع العنقاء للطاقة 4.94 بالمائة.





وتراجع مؤشر الصناعة 0.08 بالمائة؛ بضغط الأسماك العُمانية المتراجع 1.22 بالمائة، وتراجع الأنوار للسيراميك 1.04 بالمائة.





وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 1.63 مليون سهم، بتنفيذ 81 صفقة، بقيمة تداول 256.79 ألف ريال.