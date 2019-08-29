"شئون البيئة" يعلن فتح 64 موقعا مدعما لتجميع قش الأرز في كفر الشيخ

بدأت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا، فى معاينه واعتماد وفتح مواقع تجميع قش الأرز وتسليم المعدات المدعمة بمفر الشيخ، وذلك لتفعيل محاور التى تعمل عليها وزارة البيئة فى مواجهه نوبات تلوث الهواء و" السحابه السوداء " لموسم ٢٠١٩ خلال فترة المنخفض الجوي إبتدءً من شهرأغسطس وحتى نوفمبر.





وذكر جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، فى بيان له اليوم الخميس، انه تم فتح واعتماد مواقع التجميع لقش الأرز، حيث تم فتح ٦٤ موقع بمراكز كفر الشيخ بيلا والحامول وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وذلك للشباب المتقدمين لوزارة البيئة للعمل بمجال جمع وكبس وفرم قش الأرز والاتجار به كسماد عضوي واعلاف من اجمالى ١٢٠ شاب متقدمين من محافظة كفر الشيخ بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا.





أوضح البيان أنه تم معاينه واعتماد فتح مواقع التجميع لقش الأرز بمراجعه كافة الاشتراطات للمواقع من حيث البعد عن الكتلة السكنية والسكك الحديدية وكهرباء الضغط العالى والقرب من مصدر للمياه والطرق المناسبة وتوافر مهمات الأمن والوقاية من طفايات حريق وخراطيم وماتور مياه والبعد عن اقرب موقع تجميع آخر لقش الأرز مسافه ٥ كيلومتر بهدف توزيع الشباب على اكبر مساحات بالمراكز حيث يتعهد الشاب بجمع حد أدنى ٣٠٠ طن قش ارز للحصول على ٥٠ جنيه مقابل كل طن يتم جمعه كدعم من قبل وزارة البيئة.





ومن ثم يتم إمداد المتعهد بعد اعتماد وفتح الموقع باشتراطات ميسره وقيمه ايجاريه رمزيه بالمعدات اللازمه للجمع من جرارات ومكابس ومفارم لتحقيق هدف وزارة بابعاده البيئى من خلال منع قش الأرز للحفاظ على الصحه العامه للمواطن والاقتصادي من خلال تحويل مخلف قش الأرز الزراعى الى ماده ذات قيمه وعائد والبعد الاجتماعى من خلا خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم لنجاح المنظومه المتكامله للقضاء على ظاهرة السحابه السوداء.



