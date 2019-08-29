الجيش الصيني يتعهد بمساهمات "جديدة" للاستقرار في هونج كونج

قالت حامية جيش التحرير الشعبى الصينى فى هونج كونج، اليوم الخميس، إن الجيش الصينى سوف يقدم اسهامات "جديدة" للحفاظ على الرخاء والاستقرار فى هونج كونج، كما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، نقلًا عن وكالة أنباء "شينخوا".





ووفقا للتقرير الإعلامي، أكمل الجيش الصيني الآن تناوب روتيني للقوات في هونج كونج، مع دخول القوات الجوية والبرية والبحرية إلى الإقليم.



وتأتي هذه الأخبار، وسط احتجاجات مستمرة في المركز المالي، والتي تحولت إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مئات الآلاف من سكان هونج كونج خرجوا إلى الشوارع قبل شهرين تقريبًا.



بدأت الاحتجاجات في المحور المالي، منذ أكثر من شهرين بعد أن فتح المشرع المحلي النقاش حول مشروع قانون يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية. ومنذ ذلك الحين، أعلنت رئيس الإقليم التنفيذية، كاري لام، أن مشروع القانون "مات" رغم أنه وفقًا للمتظاهرين ، لم يتم حذفه رسميًا من السجل.





يطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون المسيء رسميًا. ويريد السكان المحليون أيضًا من سلطات المدينة تنفيذ الاقتراع العام وسحب التهم الجنائية ضد المتظاهرين.





في الأسبوع الماضي، ورد أن المظاهرات تحولت إلى عنف، حيث أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. في منتصف أغسطس، احتل المتظاهرون مطار هونج كونج الدولي.





وتصاعد الاحتجاج السلمي إلى اشتباكات عنيفة مع بعض ضباط الشرطة الصينيين الذين أُبلغ عن إصابتهم بجروح. أدانت بكين ما وصفته بالأعمال العنيفة للمتظاهرين، واصفة إياها بأنها "أعمال شبه إرهابية".





وأعربت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء أعمال العنف المزعومة التي وقعت خلال الاحتجاجات الكبرى في هونج كونج. وحذرت بكين من التدخل الأجنبي في شؤون هونج كونج المحلية.





ووصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الوضع في هونج كونج وسط الاحتجاجات الضخمة الأخيرة، بأنها الأخطر منذ عودة المنطقة إلى الصين في عام 1997.





في عام 1997، أصبحت هونج كونج أول منطقة إدارية في الصين بموجب سياسة "دولة واحدة ونظامان". هذه الخطوة أنهت الحكم الاستعماري لبريطانيا في المنطقة.





تتمتع هونج كونج، حسب ما ذُكر، بمستوى من الحكم الذاتي من الصين، باستثناء السياسات الخارجية والدفاعية، بنظام قانوني يختلف اختلافًا كبيرًا عن بكين.





وحسبما أورد موقع "يورو نيوز"، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، إن "الاستخبارات الأمريكية أعلمت (الإدارة الأمريكية) أن الحكومة الصينية تحرك الجيش الصيني نحو "الحدود مع هونج كونج".





ودعا "ترامب" جميع الأطراف إلى "الهدوء"، وفي تغريدة سابقة قال الرئيس الأمريكي إن كثيرين يلومونه ويلومون الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المشاكل في هونج كونج.





وكان "ترامب" قد قال، في سياق كلامه عن الرسوم الجمركية والحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين: "الوضع في هونج كونج صعب جدًا. جدًا. سنرى ماذا سيحدث. ولكني متأكد من أن الأمور ستكون بخير بالنسبة إلى الجميع، بمن فيهم الصين بالمناسبة. آمل أن تصبح الأمور على ما يرام بالنسبة إلى الجميع".





وكانت تقارير مصورة تحدثت الثلاثاء 13 أغسطس، عن نشر بكين قوات عسكرية على تخوم مقاطعة هونج كونج غير أن أيّ تعليق رسمي من قبل الحكومة الصينية لم يصدر بهذا الشأن.





ويتخوف مراقبون من تدخل بكين بالقوة في المقاطعة التي تتمع بوضع خاص وإدارة ذاتية منذ كانت تابعة لبريطانيا.



