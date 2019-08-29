لو لسه مجبتهاش.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني

ينشر موقع الفجر الإلكتروني لقرائه من طلاب وطالبات الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني.





واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأربعاء نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني، وظهرت إلكترونيا، مما دفع الطلاب للجوء لموقع بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة، ولكن هناك العديد من الطلاب لم يحصلوا على النتيجة حتى الأن، لذا نساعدهم من خلال تقديم رابط سريع يسهل عليهم المعرفة لسهولة تسجيل رغباتهم في الكلية المتاحة حتى الآن.









واعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، الأربعاء، نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني.





ننشر لكم رابط نتيجتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





ننشر رابط بسيط لسهولة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا













وعدد الطلبة الذين كان لهم الحق فى أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالب/طالبة، منهم 39841 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية.





ووفقا للوزارة، بلغ عدد الطلاب الحاضرين 122456 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالب/ طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.





وفتح باب التظلمات سيكون اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 وسيستمر لمدة أسبوعين.



