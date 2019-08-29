قرية الفردان بالإسماعيلية تتحول من الاحتياج إلى الإنتاج

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع الخارجى وتابع ان الجامعة تعمل على استكمال مراحل التطوير للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية التى تبنتها الجامعة بعزبة الصفيح والتى من أهم ثماره هو ما يحدث اليوم بتحويل الأسر الأكثر احتياجا إلى أسر اكثر إنتاجا.





جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض الأسر المنتجة التى إقامته الجامعة لعرض منتجات بعض الأسر من قرية الفردان داخل الجامعة بالإضافة الى مشاركة بعض الأسر من داخل الجامعة وخارجها والذى جاء بعنوان "الفردان من الاحتياج إلى الإنتاج".





وقد شارك فيه بعض الأسر من قرية الفردان بالعديد من المنتجات اليدوية والملابس والأغذية رافق رئيس الجامعة فى افتتاح المعرض المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور ابراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى وأشرف على تنفيذ المعرض الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل المشارك في تطوير عزبة الصفيح، والمهندسة وفاء محمود امين الجامعة المساعد.





يذكر أن الدكتور طارق راشد رحمى، قد استقبل اليوم مجموعة من أبناء قرية الفردان الصغار ومدرسيهم الذين جاءوا فى زيارة إلى الجامعة لمشاهدتها والتعرف عن قرب على الجامعة التى تقوم بمساعدتهم وتقديم الخدمات لهم طوال الفترة السابقة.





وقام أبناء القرية بتقديم هدية تذكارية الى رئيس الجامعة معبرين فيه عن مدى امتنانهم لما تقدمه الجامعة من خدمات لقريتهم وتطوير لمسوا أثاره على أرض الواقع متمنين أن تستمر الجامعة فى دعمهم والتواصل معهم طوال الوقت وقد قاموا بجولة داخل الجامعة شملت كلية الطب البيطرى والمزرعة التعليمية الخاصة بها وكلية الزراعة وكلية العلوم ونادى العاملين بالجامعة.



