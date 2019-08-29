ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إندونيسيا تبني عاصمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:11 ص
إندونيسيا تبني عاصمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار
أحد المجماعات الترفية بأندونسيا
Advertisements
طباعة
 

 

قال وزير التخطيط الإندونيسي إن الحكومة لن تتخلى عن جاكرتا بعد إعلانها عن خطط لنقل عاصمة البلاد، وتعهد بإنفاق 40 مليار دولار خلال العقد المقبل لإنقاذ المدينة التي تغرق ببطء.

 

وأضاف الوزير بامبانج برودجونغورو في مقابلة  صحفية،  أن العاصمة الإندونيسية الحالية ستخضع لعملية تجديد حضري بتكلفة 571 تريليون روبية (40.18 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يزيد على التكلفة المتوقعة لبناء عاصمة جديدة على جزيرة بورنيو والبالغة 33 مليار دولار.

 

وتابع برودجونغورو قائلا ”جاكرتا مركز كل شيء في إندونيسيا. ما سننقله خارجها هو مركز الإدارة، لكن (المراكز) المالية والشركات والمعاملات التجارية ستبقى“.

 

وذكر أن قرار نقل العاصمة اتخذ لأن الحكومة تدرك ضرورة خفض التركيز السكاني في جاكرتا.

 

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة في مقاطعة كاليمانتان الشرقية في عام 2024.

 

وقال برودجونغورو إن 60 في المئة فقط من المدينة فيه بنية تحتية لتوصيل المياه مما يجبر ملايين الأشخاص والشركات على حفر آبار لاستخدام المياه الجوفية، وهو ما يضر بالبيئة.

 

ويجعل الاستخراج الزائد للمياه جاكرتا عرضة للفيضانات والغرق بسبب هبوط الأرض.

 

وكان قد أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن خطة لإصلاح جاكرتا تبدأ من الصفر بسب ضعف البنية التحتية التى أصابت المدينة، واقترح تجريدها من مكانتها كعاصمة للبلاد، وبناء عاصمة جديدة في جزيرة بورنيو، مشير إلى أن الحكومة  أجرت دراسات متعمقة، وكثفنا الدراسات في السنوات الثلاث الماضية. تُظهر نتيجة هذه الدراسات أن المكان المثالي للعاصمة الجديدة هو استقطاع جزء من مقاطعة بانجام باسار الشمالية، وجزء من مقاطعة كوتاي كارتانجيرا ريجنسي، بشرق كاليمنتان».


Advertisements
المزيد عن: عاصمة اندونسيا جزيرة بورنيو اندونسيا العاصمة الادارية الجيدة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شباب الأردن - الاردن
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
الدوري السعودي
العدالة
-
x
17:45
-
ضمك
الفيحاء
-
x
19:20
-
الحزم