إندونيسيا تبني عاصمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار
قال وزير التخطيط الإندونيسي إن الحكومة لن تتخلى عن جاكرتا بعد
إعلانها عن خطط لنقل عاصمة البلاد، وتعهد بإنفاق 40 مليار دولار خلال العقد المقبل
لإنقاذ المدينة التي تغرق ببطء.
وأضاف الوزير بامبانج برودجونغورو في مقابلة صحفية، أن العاصمة الإندونيسية الحالية ستخضع لعملية
تجديد حضري بتكلفة 571 تريليون روبية (40.18 مليار دولار) خلال السنوات العشر
المقبلة، وهو ما يزيد على التكلفة المتوقعة لبناء عاصمة جديدة على جزيرة بورنيو
والبالغة 33 مليار دولار.
وتابع برودجونغورو قائلا ”جاكرتا مركز كل شيء في إندونيسيا. ما سننقله
خارجها هو مركز الإدارة، لكن (المراكز) المالية والشركات والمعاملات التجارية
ستبقى“.
وذكر أن قرار نقل العاصمة اتخذ لأن الحكومة تدرك ضرورة خفض التركيز
السكاني في جاكرتا.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة في مقاطعة
كاليمانتان الشرقية في عام 2024.
وقال برودجونغورو إن 60 في المئة فقط من المدينة فيه بنية تحتية
لتوصيل المياه مما يجبر ملايين الأشخاص والشركات على حفر آبار لاستخدام المياه
الجوفية، وهو ما يضر بالبيئة.
ويجعل الاستخراج الزائد للمياه جاكرتا عرضة للفيضانات والغرق بسبب
هبوط الأرض.
وكان قد أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن خطة
لإصلاح جاكرتا تبدأ من الصفر بسب ضعف البنية التحتية التى أصابت المدينة، واقترح تجريدها من مكانتها كعاصمة للبلاد، وبناء
عاصمة جديدة في جزيرة بورنيو، مشير إلى أن الحكومة أجرت دراسات
متعمقة، وكثفنا الدراسات في السنوات الثلاث الماضية. تُظهر نتيجة هذه الدراسات أن
المكان المثالي للعاصمة الجديدة هو استقطاع جزء من مقاطعة بانجام باسار الشمالية،
وجزء من مقاطعة كوتاي كارتانجيرا ريجنسي، بشرق كاليمنتان».
وكان قد أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن خطة
لإصلاح جاكرتا تبدأ من الصفر بسب ضعف البنية التحتية التى أصابت المدينة، واقترح تجريدها من مكانتها كعاصمة للبلاد، وبناء
عاصمة جديدة في جزيرة بورنيو، مشير إلى أن الحكومة أجرت دراسات
متعمقة، وكثفنا الدراسات في السنوات الثلاث الماضية. تُظهر نتيجة هذه الدراسات أن
المكان المثالي للعاصمة الجديدة هو استقطاع جزء من مقاطعة بانجام باسار الشمالية،
وجزء من مقاطعة كوتاي كارتانجيرا ريجنسي، بشرق كاليمنتان».
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