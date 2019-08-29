أزمة عنيفة تورط الأهلي في المدرب الجديد

أكد الإعلامي أحمد شوبير عن أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع الألماني روجر شميت لتولي تدريب الفريق الأول، خلفًا للمقال مارتن لاسارتي..

وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت": "الأهلي كان يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني روجر شميت وهو في الحقيقة مدرب جيد وله إسم وسيرة ذاتية بشكل جيد".

وتابع :"المدرب يمتلك شخصية قوية وهو يميل للطابع الهجومي في طريقة لعبه والسيرة الذاتية الخاصة به تليق بالنادي الأهلي.. هناك مشكلتين حدثت للنادي الأهلي في تعاقده مع شميت فالأولى هي أن أرقام التعاقدات مع المدربين في الصين مرتفعة للغاية، أما الثانية فهي رغبة المدرب في الحصول على قسط من الراحة من التدريب لمدة لا تقل عن ٣ أشهر على أن يتم التفاوض من جديد في يناير وهو أمر لا يصلح للنادي الأهلي الذي يحتاج للمدرب على وقت السرعة ولهذا فشلت المفاوضات معه".

وزاد شوبير: "ستتردد في الساعات المقبلة بعض الأسماء مثل ريكاردو جوميز وفوساتي ولوكسمبورج وأبل براجا، لكن الأهلي لم يصل اتفاق بعدما كان قريبًا من الإعلام عن المدير الفني الألماني الذي سيقود النادي الأهلي.. التأخير في الإعلان عن المدير الفني الأجنبي يأتي بنتيجة عكسية، فالمدرب الجديد لا بد أن يعرف اللاعبين من خلال المباريات والتدريبات"..

وواصل شوبير :"لجنة التخطيط عقدت اجتماعًا بالأمس ولم تصدر أي شئ وتنتظر عودة أمير توفيق مدير التعاقدات.. النادي الأهلي لديه مشكلة في التمويل ففي الماضي كان هناك رجال أعمال يقدمون المساعدة أما الآن فأصبح من لحم الحي ولا بد أن يدفع من خزائنه".

وأتم حديثه :"الأهلي معروف أنه له نظام في موضوع المرتبات والمكافأت والعقود والأمر ليس سهلًا بالنسبة للنادي الأهلي في اختيار المدرب".

شوبير ينتقد محمد معروف ويكشف عن أخطائه في مباراة الزمالك والمقاصة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مستوى التحكيم المصري في آخر مباراتين مؤكدًا ارتكاب الحكام في مواجهتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"التحكيم في أخر مباراتين لم يكن جيدًا، على الإطلاق.. جهاد جريشة قدم واحدة من أسوأ مبارياته في لقاء الأهلي أمام بيراميدز، وما حدث في المباراة، فجهاد لم يكن موفقًا على الإطلاق".

وأضاف شوبير: "بالأمس مباراة الزمالك ومصر المقاصة كرر محمد معروف حكم اللقاء نفس الأخطاء بل وأفدح ومن وجهة نظري الزمالك له ركلة جزاء واضحة ويد مدافع المقاصة كانت مرتفعة وليس لها علاقة بالنتيجة سواء كانت بتقدم الزمالك بهدف أو أكثر، ليس لها علاقة".

وواصل شوبير :"عمرو مرعي مهاجم مصر القاصة له ركلة جزاء من عرقلة" واضحة جدًا.. الحكم الذي لا يحتسب ركلتي جزاء في المباراة صحيحتين يكون لديه خطأين فادحين، ومن الصعب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام دون تعقيب، أرى هذا الأمر صعب".

وزاد :"على من سيتولى رئاسة لجنة الحكام أن يُلفت انتباهه، فالأمر من البداية يقلق، فالموسم الماضي الاعتراضات على التحكيم كانت عجيبة للغاية، وهو أكثر موسم في تاريخ مصر شهد تواجد الحكام الأجانب".

وأتم حديثه :"أتمنى تدارك الموقف سريعًا وأن يكون التحكيم عند حسن الظن به وأن يحدث هذا الأمر الفترة القادمة".