لمستخدمي الدراجات.. ميزة جديدة تطلقها خرائط جوجل
الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:12 ص
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كشفت خرائط جوجل عن ميزة جديدة لمستخدمي لدراجات أو وسائل النقل العام، وفقا لما ذكره موقع Phonearena الهندي.
وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون ركوب الدراجات، حيث سيُظهر لهم التطبيق الآن كم ستتكلف الرحلة إذا كانت هناك زحام أثناء الرحلة وعند مغادرة الحافلة أو القطار.
في حالة ركوب الدراجات ستعرض خرائط جوجل طرقًا مخصصة لراكبي الدراجات، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول النقل فى رحلتك، كما ستخبرك الخرائط أيضًا متى ستصل إلى وجهتك بناءً على كل هذه المعلومات.
وستبدأ هذه الميزة في الوصول خلال الأسابيع القادمة إلى Android و iOS في 30 دولة حول العالم.
خرائط جوجل، هي خدمة مجانية مقدمة من موقع البحث جوجل على الشبكة العالمية. توفر الخدمة عند بدايتها عرض لخرائط لشوارع أربع دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإيرلندا مع إمكانية تحديد مكان عمل ما في تلك الدول، هذا بالإضافة إلى استطاعة الشخص مشاهدة صور عالية الوضوح بواسطة الأقمار الصناعية لمئات من المدن في العالم، أما الآن فلقد توسعت شبكة الطرق والشوارع لتشمل معظم مدن العالم وليس الأربعة التي بدأ بها المشروع فقط.
تم الإفصاح عن مشروع خرائط جوجل في 8 فبراير عام 2005م، وبعد أن كانت النسخة التجريبية تدعم متصفح ميكروسوفت وموزيلا فقط تم إضافة التدعيم لمتصفحي سافاري وأوبرا في 25 فبراير عام 2005م.
تضع جوجل بعض الشروط على مستخدمي خدمتها، فأولا تنوه أن الخرائط والصور الفضائية هي في الأصل للأشخاص الذين يعملون على خطط مشروعية، وقد تكون المعلومات المعروضة غير متوافقة مع الحقيقة على أرض الواقع إذا كان هناك أسباب تدعو لذلك مثل أعمال الطرق وازدحامات السير وغير ذلك، كما أنهم يضعون قوانين صارمة بمنع استخدام صور الأقمار الصناعية في الدعاية والترويج بواسطة المستخدم، إضافة إلى ذلك يمنع المستخدم من نسخ أو تحليل أو تشفير أو عمل هندسة عكسية أو استعمال الصور بطريقة أخرى غير ما هي مخصصة له.
تتميز الخدمة بسهولة التعامل معها وتنوع أساليب استخدامها، فبإمكان الشخص أن يستخدم فأرة الحاسوب لتغيير موقعه على الخريطة بسحبها ثم إفلاتها أو للتبديل بين عرض الخريطة أو الصورة الفضائية للموقع أو لتكبير أو تصغيير الصورة، كما يمكنه فعل هذه الأشياء باستخدام لوحة المفاتيح أيضا والأزرار المخصصة لذلك هي: إشارة (+) لتكبير الصورة و (-) لتصغيير الصورة والأسهم الأربعة للتحرك عبر الخريطة واستكشاف أماكن جديدة و (Page Down) للتحرك إلى أسفل بمقدار صورة عرض واحدة و (Page Up) للتحرك إلى الأعلى بمقدار صورة عرض واحدة و (Home) لتحريك الخريطة إلى اليسار بمقدار صورة عرض واحدة و (End) لتحريك الخريطة إلى اليمين بمقدار صورة عرض واحدة.
وباستخدام البحث المحلي أصبح بالإمكان إيجاد عنوان أو اسم مكان في أي مكان بالعالم للذهاب إليه مباشرة. وإذا ظهرت نتائج للبحث فإنها تظهر على الجانب الأيمن من صفحة الخرائط وبجانب كل نتيجة رمز يشبه البالون باللون البرتقالي وفي داخله حرف من هجائية اللغة الإنجليزية بالترتيب. وعند الضغط على النتيجة أو الرمز يقوم بإظهار معلومات عنه مثل العنوان ورقم الهاتف على الخارطة المعروضة.
أما بالنسبة لقسم وجهات السياقة فهو مخصص للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة فقط، وهو يستخدم لإنشاء جدول يحوي معلومات عن الوجهات والطرق التي يجب على المستخدم اتباعها من أجل أن يصل إلى مكان معين من مكان معين.
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