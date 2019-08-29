لمستخدمي الدراجات.. ميزة جديدة تطلقها خرائط جوجل

كشفت خرائط جوجل عن ميزة جديدة لمستخدمي لدراجات أو وسائل النقل العام، وفقا لما ذكره مو قع Phonearena الهندي.





وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون ركوب الدراجات، حيث سيُظهر لهم التطبيق الآن كم ستتكلف الرحلة إذا كانت هناك زحام أثناء الرحلة وعند مغادرة الحافلة أو القطار.





في حالة ركوب الدراجات ستعرض خرائط جوجل طرقًا مخصصة لراكبي الدراجات، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول النقل فى رحلتك، كما ستخبرك الخرائط أيضًا متى ستصل إلى وجهتك بناءً على كل هذه المعلومات.





وستبدأ هذه الميزة في الوصول خلال الأسابيع القادمة إلى Android و iOS في 30 دولة حول العالم.



