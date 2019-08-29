ظريف يطالب أمريكا بالالتزام بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، إذا كانت تريد إجراء محادثات ووصف واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.

وقال ظريف للصحافيين في كوالالمبور: "الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية على الشعب الإيراني، ولن يكون ممكناً بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

وأضاف "إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم شراءها أولاً، وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق النووي".

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم توافق على حزمة مساعدات طارئة قيمتها نحو 20 مليون دولار للمساهمة في مكافحة حرائق غابات الأمازون، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث غاريت ماركيز، إن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة تلك الحرائق، وإن أفضل وسيلة لتنفيذ ذلك هي عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية.

وأثارت الحرائق التي تستعر في الغابات المطيرة في الأمازون والتي يطلق عليها "رئة العالم" قلقاً دولياً.

وقال ماركيز في بيان عبر البريد الإلكتروني: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة البرازيل في جهودها لمكافحة هذه الحرائق، ولم توافق على مبادرة مشتركة من مجموعة السبع والتي لم تتضمن التشاور مع الرئيس بولسونارو".

ولم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جلسة الزعماء التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ يوم ال‘ثنين وبسؤاله عن السبب، قال ماكرون إن ترامب لديه اجتماعات ثنائية.