شوبير يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي مع الألماني روجر سميث
كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع الألماني روجر سميث لتولي تدريب الفريق الأول، خلفًا للمقال مارتن لاسارتي..
وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"الأهلي كان يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني روجر سميث، وهو في الحقيقة مدرب جيد وله إسم وسيرة ذاتية بشكل جيد".
وتابع :"المدرب يمتلك شخصية قوية وهو يميل للطابع الهجومي في طريقة لعبه والسيرة الذاتية الخاصة به تليق بالنادي الأهلي".
وواصل :"هناك مشكلتين حدثت للنادي الأهلي في تعاقده مع سميث فالأولى هي أن أرقام التعاقدات مع المدربين في الصين مرتفعة للغاية، أما الثانية فهي رغبة المدرب في الحصول على قسط من الراحة من التدريب لمدة لا تقل عن ٣ أشهر على أن يتم التفاوض من جديد في يناير وهو أمر لا يصلح للنادي الأهلي الذي يحتاج للمدرب على وقت السرعة ولهذا فشلت المفاوضات معه".
وزاد :"ستتردد في الساعات المقبلة بعض الأسماء مثل ريكاردو جوميز وفوساتي ولوكسمبورج وأبل براجا، لكن الأهلي لم يصل اتفاق بعدما كان قريبًا من الإعلام عن المدير الفني الألماني الذي سيقود النادي الأهلي".
وأشار :"التأخير في الإعلان عن المدير الفني الأجنبي يأتي بنتيجة عكسية، فالمدرب الجديد لا بد أن يعرف اللاعبين من خلال المباريات والتدريبات"..
وواصل :"لجنة التخطيط عقدت اجتماعًا بالأمس ولم تصدر أي شئ وتنتظر عودة أمير توفيق مدير التعاقدات".
وأوضح :"النادي الأهلي لديه مشكلة في التمويل ففي الماصي كان هناك رجال أعمال يقدمون المساعدة أما الآن فأصبح من "لحم الحي" ولا بد أن يدفع من خزائنه.
وأتم حديثه :"الأهلي معروف بأنه له نظام في موضوع المرتبات والمكافأت والعقود والأمر ليس سهلًا بالنسبة للنادي الأهلي في اختيار المدرب".