شوبير يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي مع الألماني روجر سميث

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع الألماني روجر سميث لتولي تدريب الفريق الأول، خلفًا للمقال مارتن لاسارتي..





وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"الأهلي كان يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني روجر سميث، وهو في الحقيقة مدرب جيد وله إسم وسيرة ذاتية بشكل جيد".



