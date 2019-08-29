شاهد.. أغاني ألبوم "بلاك تيما" الجديد لأول مرة على الشاشة (فيديو)

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، فرقة "بلاك تيما"، وذلك يوم غد الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يأتي الحوار بعد مرور 15 عامًا على تأسيس "بلاك تيما"، حيث يتحدث أعضاء الفرقة عن كواليس انطلاقهم وأبرز التحديات التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها، كما يقدمون عددًا من أبرز أغنياتهم، بالإضافة إلى أغنيات من الألبوم الجديد التي تعرض لأول مرة على شاشة التليفزيون.

يُجيب أعضاء الفريق خلال الحوار على العديد من الأسئلة بشأن أفكار الأغنيات التي قدموها، خاصةً وأن التجربة كلها من جنوب مصر وخلقوا حالة غنائية بدون شبيه.

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

يذكر أن فريق بلاك أحيت مؤخرا حفل بمهرجان الأوبرا الصيفي بالمسرح الروماني، في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية برعاية دار الأوبرا المصرية، والدكتور مجدي صابر.

وتضمن الحفل مجموعة من الاغاني التي عبرت عن جيلهم باسلوب فنى مميز واداء ابداعى راق حيث قدم الفريق مجموعة من اعماله الخاصة التى تنوعت بين الاجتماعية والعاطفية وروت قصصا من احلام وطموحات الاجيال الجديدة كما عبرت عن افكارهم ومشاعرهم كان منها بنت النوبة، ست الحسن، يا صديق ، انا عندى سر ، النهاية ،على شط النيل ، بحار الى جانب عدد من الاعمال بالايقاعات النوبية وعلمونى عنيكى لـ محمد منير .

جدير بالذكر ان فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة اعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الأوسط.

وطرحوا مؤخرا ألبوم "لون الكاكاو" في عيد الفطر الماضي، على قناة موسيقى تي في علي اليوتيوب وعدد كبير من متاجر الشراء ومن بينها آيتونز، انغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور.

الميني ألبوم يضم 5 أغاني متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.