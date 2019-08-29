مايان السيد لـ"إنيرجي": "بحب الأدوار الصعبة وأرفض الأدوار الخارجة"

حلت النجمة الصاعدة مايان السيد، ضيفة علي راديو "انيرجي" للحديث عن آخر مشاركاتها الفنية في أعمال عدة مثل حرب كرموز وظل الرئيس.

وقالت مايان في برنامج "إصحى بإينرجي" مع محمد طارق اضا، إن دورها في ظل الرئيس كان من أكثر الأدوار صعوبة وأنها شعرت بالخوف من التجربة.

إلا أنها أوضحت أن الصعوبة شرط قبولها الأدوار الفنية، وقالت "لو حاجة صعب هقبلها انا مبحبش الادوار السهلة اللي يعملها اي حد".

وكشفت ان الأدوار التي من الممكن أن ترفضها هي "الأدوار الخارجة".

وتابعت مايان التي دخلت عالم الشاشة الكبيرة من خلال فيلم حرب كرموز الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم، وقالت: "كنت خايفة من الفيلم عشان الدور صعب بنت متعرضة للاغتصاب. لكن كان معايا نجوم كبار بيساعدوني".

وعن مسلسل "كأنه امبارح"، قالت إن المسلسل تسبب في ان الناس "يشاوروا عليا في الشارع ويعرفوا اسمي"، وتابعت: "المسلسل ده بالذات كان وسط أبناء جيلي عشان كده اتعرفت".

وعن حياتها الشخصية قالت: بحب السفر جدا، ولست مولعة بالتقرب من زملاء العمل بشكل شخصي الا لو في كيميا مع حد".

واضافت عن مسلسل "زودياك ": "انا وافقت عشان انا وسط مجموعة شباب شاطرين وتقال"، وإجابة علي سؤال متعلق بعرض مسلسل زودياك علي الانترنت فقط، قالت: "كان نفسي الناس كلها تشوفه حتى اللي معندهمش نت، لكن في الاخر في قناة اشترته، وكنت سعيدة ان المسلسل متعرضش قبل رمضان بل في رمضان".

وقالت مايان: "كنت خايفة اعمل الكوميدي، خايفة الناس متحبنيش، اخدت نصيحة مخرج ظل الرئيس قالي اعملي الكوميدي ده عالم تاني وهتتعلمي، وبالفعل عملته وكنت بشوف نجوم مسلسل فكرة بمليون جنيه بيذاكروا الإفيه".

وتابعت: "نفسي اعمل دور معقد زي واحده تعبانة نفسيا".

مايان السيد، من مواليد ٨ نوفمبر ١٩٩٧ في القاهرة ودرست المسرح والسينما في AUC، ودخلت للمجال الفني عام 2016.

شاركت في كثير من حفلات ومسرحيات المدرسة، شاركت في أحداث مسلسل كأنه أمبارح.

مايان قالت إنها سعيدة لتشجيع والدتها ووالدها وحرصهما على منحها طاقة إيجابية، ووجودهم بجانيها لتقديم الأفضل واهتمامهم بالدور التى تقوم بيه.

شاركت في مسلسل ظل الرئيس عام 2017م ، والأب الروحي ، أبو البنات.

وأكدت أن الممثل ياسر جلال هو من شجعها ، وكان حافز لها على الدور التي تقوم بتمثيله ، وتعتبر هذا العمل بمثابة خطوة إلى الأمام ، ونقلة مهمة في مشوارها الفني ، ولا تنسى منتج العمل ريمون مقار ، الذي كان يدفعها إلى الأمام ، وإنها قبل هذا المسلسل قدمت من قبل ثلاث أعمال درامية ، منهم الأب الروحي ، مع محمود حميده ، واحمد فلوكس ، وأبو البنات مع مصطفى شعبان ، والمغني محمد منير.