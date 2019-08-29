ميرفت وجدي تتألق في حفل ساقية الصاوي
الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:01 ص
الفجر الفني
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تألقت المطربة الشابة ميرفت وجدي في حفلها الغنائي الذي أقيم على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك بحضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها في جو من البهجة والسعادة.
بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وقدم الحفل الإعلامي كريم أسامة، بحضور عدد من نجوم الفن ومنهم "نعوم، أحمد حسن، فريق سبايس ميكس، آية عقيل، محمد الكحلاوي، مودي سعيد، صلاح بجاتو، الموزع zoom، الإعلامي أحمد صلاح، الشاعر أحمد علاء الدين، الشاعر هشام صادق".
قدمت ميرفت وجدي خلال الحفل عدد من أغانيها الخاصة ومنها "بنت البلد، قلبها جامد، صورة منك، وبفتكرك، مش هين"، كما قدم مجموعة اغاني لعدد من المطربين الكبار ومنها " بنت بلاد للمطرب فارس، رمان خلاص انفرط للنجم الكبير محمد منير، مستنياك مع الملحن مودي سعيد علي الجيتار، سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، يالي بتغيب عليا للمطرب محمد محي".
كانت ميرفت وجدي طرحت سابقًا كليب بعنوان "و بفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، ألحان محمد الهواري، توزيع zoom، وlإخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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كريم أسامة يشعل حفل ميرفت وجدى بساقية الصاوى في جو من البهجة والسعادة (صور)
قدم الإعلامي كريم أسامة، حفل الفنانة ميرفت وجدي، فى ساقية الصاوى على مسرح قاعة الحكمة ضمن احتفالات عيد الأضحى، مساء أمس بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار ونخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.
وأشعل “كريم” الحفل بمقدمته النارية التي ألقاها في بداية وأسلوبه المميز الذى أشاد به الحضور على مدار الحفل فى جو من البهجة والسعادة.
وقدمت "ميرفت" باقة من أجمل أغانيها التى يحبها الجمهور وتفاعل معها منها :"هى مين" و"مستنياك "ومش هين" وصورة منك" ومفيش مشكلة "واتنازلت عنك" وخلاص متنازلة "وقلبها جامد "ومش هنكر.
يذكر أن الفنانة ميرفت وجدي طرحت سابقاً كليبا بعنوان و"بفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، وألحان محمد الهواري، وتوزيع زووم، وإخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
الجدير بالذكر أن كريم أسامة قدم مؤخرا حفل نادى الصيد فى أعياد الربيع، وقد شارك فى العديد من المسلسلات خلال السنوات الأخيرة الماضية مثل “مأمون وشركاه” و”أستاذ ورئيس قسم” و”العراف” مع الزعيم عادل إمام، إضافة إلى مسلسلات “طريقى”، و”حوارى بوخاريست، و”لعبة إبليس”، و”سرايا عابدين الجزء الثانى” و”بدون ذكر أسماء” و”الزوجة الرابعة” و“تعويذة تو” ومسلسل “فى اللا لا لاند”، و”هبة رجل الغراب ج4”.
وترأس مؤخراً منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ، و قدم برنامج “فانزى”، والذى عرض على فيديو “اليوم السابع”، بالإضافة إلى برنامج “مذيع العرب” ووصوله إلى تصفيات قائمة أفضل 20 مذيعا من أصل 6000 على مستوى الوطن العربى، و تقديم حفل النجم تامر حسنى فى نادى سموحة، والمؤتمر الأول للفنان المغربى سعد لمجرد 2016.
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