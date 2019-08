الطالع الفلكى الخَمِيس 29/8/2019.. عَالَمْ أفضَلْ!

*القمر فى الرّبع الرّابِع ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الواحدة و57 دقيقة فجر غدٍ الجمعه/بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الرابعة و40 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 23 مِسرى قبطى، 29 آب رُومى، 28 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للعذراء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج الأسد ليدخل برج العذراء فى التاسعة و48 دقيقة صباحاً ، وسوف يبقى فيه لتُغادره للميزان فى التاسعة و 16 دقيقة صباح يوم 14 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 23 سبتمبر)

عطارد) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 14 سبتمبر))

الزّهرة) ----- فى العذراء. (تنتقل للميزان فى 14 سبتمبر))

(القمر) ------ فى الأسد.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 4 أكتوبر))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





عطارد يحكم بُرجيْ الجوزاء و العذراء وبرج ضعفه الحوت وبرج قوّته العذراء ،على ذلك فقد حل عطارد سيّداً فى بيته والذى أيضاً هو بيت قوّته وارتفاعه ، خلال مُدّة إقامة عطارد فى العذراء فقدراتك الكلاميّة والتواصليّة بمشيئة الله تَعَالى تكون فى ذروتها ، أنت مُستعد للمقابلات الوظيفيّة الجديدة ،المُفاوضات التجاريّة ،تكوين صداقات ومعارف جديدة وترميم القديمة وإصلاح المُتضرّرة ،صِلَة الرّحم بكافّة صورها وأشكالها، هذا أنسب وقت لإطلاق مُنتج تجارى فى الأسواق مدعوماً بالحملات الإعلانيّة و الإعلاميّة لتعريف الناس به ،الخلافات القانونيّة بينك وبين غيرك من ميراث وخصومات قابلة للتسوية خارج قاعات المحاكم باستعمالك للكلمة الزّين ، إقناع زوج غاضب بإرجاع زوجة عنيدة لعصمته بعد حدوث أبغض الحلال سهل مُيسّر على شخص من أهل الخير يستمتع بطاقة عطارد المُرتفعة ، إنخراطك فى كورس تعليمى أو مهنى فأنت موعود بامتصاص سريع للمعلومات لتتوقّع لنفسك درجة إمتياز ،هذه الفترة أيضاً مُناسبة لمن يرغبون فى إستعمال وصفات العلاجات العُشبيّة من الطب البديل بعد إستشارة ذوى الخبرة.





عندما تتحدّث بما لايليق أمام الضيوف فى منزلك تقوم والدتك بالتحديق فى عينك لتفهم بلغة الإشارة وبدون تواصل لفظى كلامى أن تغيّر من حديثك أو تسكت ، بإمكانك التخلى عن الغناء للإعلان عن وظيفتك والإكتفاء بإستعمال لغة الإشارة كوضع منتوجك فى عبوّة فاخرة أوعرضها بشكل جذّاب ، لكن الإحتياط واجب تجاه الترجمة الخاطئة للغة العيون فالتّفّاح اللامع شديد الإحمرار يبدو شهيّاً لكن بعد شراؤه ستُفاجأ أنه خشبيّ المذاق خالٍ من السكر لأنه مُهجّن جينياً، ملامح خشنة لشخص كمحمود المليجى أوفريد شوقى لا تعنى بالضرورة شخصاً غليظاً بل رُبّما طيبة مخلوطة بالجديّة فى العمل ، وملامح بريئة لاتعنى بالضرورة سذاجة بل رُبّما نصاحة مخفيّة ، قراءتك/عطارد لحركة عصبيّة لا إرادية من مديرك قد تُسعفك بمعرفة نوايا من حولك مُسَبّقاً شرط تمييزك بين إبتسامة صفراء وأخرى بريئة ، فغمزة عين غيرمقصودة من آنسة لطيفة لا تعنى بالضرورة أنها وقعت فى شباك هَوَاك ، لذا وَجَب الحَذَر من مصير جُورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة.





*مولود اليوم النجم الأميريكى

الراحل مايكل جاكسون مولود بُرج العذراء ، قام بشراء شامبانزى من مُختبر للتجارب العلميّة لإنقاذه من التجارب (القرد المُسمّى بابلز رافقه فى أسفاره) كما حوّل مزرعته نفرلاند فى سانت باربراه كالفورنيا لمُستعمرة لإيواء الحيوانات وتوفيرالرعاية الطبيّة لطفل مريض باللوكيميا/ سرطان الدّم فى منزله ، بعد وفاة مايكل فى 25 يونيو 2009 إعترف أحد الأطفال باتهامه لجاكسون زوراً بجريمة تحرّش لإبتزازه مالياً وأنه بريئٌ منها، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مايكل جوزيف جاكسون والشهرة مايكل جاكسون مع التنبيه أنها لا تُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(قمريُشعّ بشدّة)،(قوّة مُدهشة)،(آمالٌ عظيمة)،(مِعْطَاء بالفطرة)،(أضواء الشهرة) ،(برج بابل)،(هيئة هائجة)،(ألعاب ناريّة)،(يكره الكسل بشدّة)،(أحبّكُم جميعاً).





برج الحمل: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الثور: قد تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.









الجوزاء: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج السّرطان: إنتبه لحاجات أسرتك النفسيّة والعاطفيّة، هناك أشياء لا يمكن إصلاحها بالمال،جلسة لطيفة وسط أسرتك توفر الأمان العائلى بمشيئة الله تعالى.





برج الأسد: قم بوضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المُتطفّلين ، و بالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج العذراء: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.









برج الميزان: أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير إنهاء نزاع ، بمشيئة الله تَعَالى.









برج العقرب: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لاتبدو مختلفاً عن تلك الصفات،تحلّ بالصلابة فى مواجهة مُناقشات مُستفزّة واردة.





برج القوس: حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج الجدى: شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن عاطفة أو صفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف المُحيطة.





برج الدّلو: ترتيب الأولويّات وتنظيم عملك يوفر الكثير بمشيئة الله تَعَالى، المثل الأجنبى يقول غُرزة فى التوقيت الصحيح توفر تسعة غُرز فى التوقيت الخاطئ.





برج الحوت: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.