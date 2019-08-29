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قيادي جنوبي لــ "الفجر": المجلس الانتقالي مُسيطر سيطرة كاملة على مدينة عدن

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:56 ص
قيادي جنوبي لــ الفجر: المجلس الانتقالي مُسيطر سيطرة كاملة على مدينة عدن
صورة أرشيفية
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الشحات غريب
 
قال الناشط والقيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، إن المجلس الانتقالي الجنوبي لايزال مسيطر سيطرة كاملة وتامة على مدينة عدن اليمنية.

وأضاف لــ "الفجر" بأن ماحدث في الساعات الماضية هي مجموعات من الخلايا النايمة التابعة لداعش الإخونجي واللصوص لمحاولة زعزعه الأمن والاستقرار في مدينة عدن.

وأكد أن قوات الأمن الجنوبية تمكنت من ضبطهم واعتقالهم والأمور الآن تحت سيطره القوات الجنوبية، والهدو يسود مدينة عدن حاليا.

وقال بأن القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي على اتم الاستعداد للتصدي لعصابات الاخونجية، وتطهير ماتبقى من الأراضي الجنوبية.
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