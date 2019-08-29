رئيس ريال مدريد يرفض طلب "زيدان"

رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الرضوخ لطلبات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لينبئ عن نشوب أزمة جديدة تلوح بالأفق.









وذكرت تقارير صحفية أن بيريز رفض مطالب زيدان بالحصول على خدمات بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليبدي بيريز رغبته في التعاقد مع بورنو فيرنانديس، لاعب سبورتنج لشبونة، بدلاً من الدولي الفرنسي بوجبا، والتي من المنتظر أن تكون صفقة الميرنجي الأخيرة في الإنتقالات الصيفية المقرر نهايتها في الثاني من سبتمبر المقبل.









وكان ريال مدريد قد نجح في تدعيم صفوفه بصفات مميزة جاء على رأسها الدولي البلجيكي إيدين هازارد، ولكنه تعرض للإصابة سريعًا، ليفقد الفريق كثيرًا من قوته.









وبدأ الريال مفاوضاته بالفعل للتعاقد مع فيرنانديس، وذلك بعد تواصله مع وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديش، ومن المنتظر أن تكلف الصفقة خزائن النادي مبلغ 80 مليون يورو.









وفي سياق متصل، فإن بعض التقارير الصحفية الإسبانية أكدت على نشوب أزمة جدية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن أقتراب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، في صدمة قوية لعشاق النادي الملكي.









وأضافت التقارير أن زيدان يعلم أن أيامه بريال مدريد أصبحت معدودة، وأصبح مهددًا بالرحيل بسبب النتائج السلبية، لذلك يسعى لمغادرة الأراضي الإسبانية محلقًا تجاه الأراضي الفرنسية، أملاً منه في قيادة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلفًا لتوماس توخيل في ظل النتائج السلبية الأخيرة للفريق الباريسي، كان أخرها الخسارة المفاجئة أمام رين بالدوري الفرنسي.









ويعد السبب الرئيسي في تذبذب نتائج الفريق إلى الفترة التي عقبت رحيل الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الأمر الذي ترك أثرًا بالغًا في كتيبة الميرنجي، حيث وجد الفريق معاناة كبيرة في المنافسة على الألقاب.









ورغم فوز الريال في الجولة الأولى بالمسابقة، إلا أن تعرضه للتعادل في المباراة الثانية أثار قلق الجماهير من جديد وأعاد إلى أذهانهم نتائج المباريات الودية التي شهدت نتائج كارثية أبرزها السقوط أمام أتلتيكو مدريد بسباعية.

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