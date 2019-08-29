ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوسي شلبي تقدم مشروب سوري شهير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:52 ص
بوسي شلبي تقدم مشروب سوري شهير
بوسي شلبي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
شاركت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو أثناء قيامها بعمل بوظة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلقت الإعلامية بوسي شلبي على الفيديو: "احلى بوظه #سوريا".

الإعلامية بوسي شلبي كانت متزوجة من الفنان الكبير محمود عبد العزيز طوال 18 عاما وظلت معه حتى وفاته.

وتقدم الإعلامية بوسى شلبى برنامجها "أحلى النجوم" على قناة المحور يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة.


View this post on Instagram

احلي بوظه #سوريا

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما بوسي شلبي الفجر الفني اخبار بوسي شلبي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
3
x
18:15
1
الشرطة - العراق