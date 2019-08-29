بوسي شلبي تقدم مشروب سوري شهير
الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:52 ص
الفجر الفني
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شاركت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو أثناء قيامها بعمل بوظة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت الإعلامية بوسي شلبي على الفيديو: "احلى بوظه #سوريا".
الإعلامية بوسي شلبي كانت متزوجة من الفنان الكبير محمود عبد العزيز طوال 18 عاما وظلت معه حتى وفاته.
وتقدم الإعلامية بوسى شلبى برنامجها "أحلى النجوم" على قناة المحور يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة.
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