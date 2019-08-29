الليلة الأخيرة من مهرجان المسرح القومي تقدم 12 عرضا

تقدم إدارة مهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، غدا الجمعة 12 عرضًا مسرحيًا في آخر ليالى العروض، حيث تقدم العرض المسرحى "مملكة السوس" للمخرج جمال ياقوت بمركز الهناجر للفنون فى تمام الساعة 8 والنصف، ومسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال بمركز الإبداع فى تمام الساعة 8 والنصف، كما تعُرض مسرحية "الجميلة والوحش" للمخرج مصطفى حسن بالمعهد العالى للفنون المسرحية فى تمام الساعة 8 ونصف .





كما يستقبل المسرح الصغير العرض المسرحى "شارع 19" للمخرج محمود حدينى فى تمام الساعة 8 والنصف، ومسرحية "حالة اٌدار" للمخرج على عثمان بالساعة 6 مساء على مسرح البالون، ومسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج تامر عبد المنعم بالساعة 6 مساء بقاعة الغد .





ويستقبل مسرح النهار مسرحية "ألرهان" للمخرج أحمد الرافعى" بالساعة 6 مساء فى مسرح الرهان، ومسرحية "تريفوجا" للمخرج إبراهيم الفرن على مسرح الجمهورية، ومسرحية "حدث فى بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوى على مسرح السلام .





كما يستقبل مسرح متروبول مسرحية "جزيرة الحياة" للمخرج أحمد الغزلالى فى تمام الساعة 6، وعرض مسرحية "الأرض الحمراء" بقاعة ذكى طليمات للمخرج محمد فرج بالساعة 6، ورض مسرحية "بنحلم بوطن" على مسرح أوبرا ملك للمخرجة أسماء عبد الراضى بالساعة 6 .