بادرة جميلة من "الصحة" لموظفيها في أول أسبوع دراسة

منحت وزارة الصحة، موظفيها، ساعات عمل مرنة لمرافقة أطفالهم في الأسبوع الدراسي الأول.





وفى بادرة جميلة، قالت في رسالة لموظفيها وموظفاتها :"لأن أطفال الصحة غالين علينا" قالت الصحة: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح".





وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف.





وحددت موعد المبادرة من يوم الأحد القادم وحتى الخميس.