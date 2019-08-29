نائب وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التطورات في المنطقة

الْتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.





وفور وصول سموه إلى مقر الوزارة، قام بكتابة كلمة في سجل الزيارات.





بعد ذلك جرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنبًا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار بها.





حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.





كما حضره من الجانب الأمريكي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

من جهة أخرى، شدّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها في ظل التهديدات الإيرانية.





وقال إسبر، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد، مساءالأربعاء: نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، بحسب قناة الحرة.





وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران.





وفي ما يتعلق بأفغانستان قال إسبر، إن الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بإيجاد سبيل للتوصل إلى بضعة أهداف في أفغانستان، أولها ألا تبقى ملاذا آمنًا لمن يريد أن يهاجم الولايات المتحدة، وأن يكون هناك اتفاق بين الفرقاء لدفع هذا البلد إلى الأمام.





وتجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات منذ العام الماضي، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يسمح بسحب الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان بعد 18 عامًا من النزاع.





لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قال: إنه لا يمكن الإعلان عن وقت محدد للانسحاب من أفغانستان بسبب الظروف الأمنية الحالية هناك.





وأضاف دانفورد: لو تم التوصل إلى اتفاق وتحسنت الظروف قد نغير موقفنا.





وحول وضع تركيا من برنامج مقاتلات F-35، قال وزير الدفاع الأمريكي: كنتُ واضحًا في تصريحاتي العلنية وغير العلنية مع الزملاء في تركيا، حيث قلت لهم إما مقاتلات إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية ولا يمكن الجمع بينهما.





وأضاف إسبر: طالما كانت تركيا حليفًا وشريكًا مهما للولايات المتحدة، وأتمنى أن يسيروا في اتجاهنا، عليهم أن يتخلوا عن برنامج الصواريخ إس-400 وحينها سندرس إمكانية عودتها لبرنامج طائرات إف-35.





كانت الولايات المتحدة قد قررت إخراج تركيا من البرنامج المشترك لصناعة المقاتلة إف-35، في يوليو الماضي، بعد إصرار أنقرة على شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، التي وصلت أجزاء منها بالفعل إلى أنقرة.





شنّت الولايات المتحدة هجومًا سيبرانيًّا سريًّا ضد إيران في يونيو الماضي؛ بهدف شل قدراتها على ضرب الملاحة في الخليج؛ لكن طهران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التي تم تدميرها في هذا الهجوم، حسبما قال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم.





وكان هجوم يونيو الماضي الذي جاء بعد وقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قصفًا انتقاميًّا ضد إيران ردًّا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، بمثابة "ضربة مهمة في هذا النزاع"؛ وفقًا لمسؤولين.





وفي المقابل، لم تصعد إيران الهجمات؛ لكنها واصلت عملياتها الإلكترونية ضد حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية بمعدل ثابت؛ بحسب المسؤولين.









وطالما دخلت كل من الولايات المتحدة وإيران في نزاع سيبراني غير معلن، "مدروس بدقة" حتى يبقى في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم؛ بحسب "نيويورك تايمز".









وذكر مسؤول عسكري رفيع أن قطع البحرية الأمريكية ومنها سفن مرافقة لحاملة طائرات "أبراهام لينكولن" كانت مستعدة لضرب إيران إن تلقت أمرا بذلك، وكان يمكن أن تشكل الهجمات ضربات جوية أو بصواريخ "توماهوك" على الأرجح.





وأضاف المسؤول أن بين السفن التي كان يمكن مشاركتها في العملية طراد الصواريخ الموجهة "ليت غولف" والمدمرة "باينبريج"، وكلاهما قادران على حمل صواريخ "توماهوك".