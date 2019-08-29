حفل غنائي لـ كارول سماحة في الساحل الشمالي.. اليوم

تحيى اليوم الخميس، النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالى اليوم الخميس.









وتستعد كارول سماحة، لطرح أحدث أغانيها التى تحمل عنوان "بتآمن بالصدفة"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد نوهت كارول أن الأغنية من ضمن أغاني الفيلم الجديد التي تستعد لطرحه الشهر المقبل "بالصدفة".





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كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها "بتأمن بالصدفة" طرحت كارول سماحة الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بوستر أحدث أغانيها التي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة" من فيلمها الجديد "بالصدفة"، وذلك تمهيدًا لعرضه فى 26 سبتمبر المقبل.

وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها.

فيلم "بالصدفة"، هو ثاني التجارب لـ كارول سماحة في مجال السينما كممثلة، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

نرشح لكم: كارول سماحة تنشر صورة من مهرجان "إهمج" (صور) نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة جديدة تبرز إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها مؤخرا في مهرجان "إهمج" بلبنان.

وحققت كارول، نجاح كبير في الحفلة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان "إهمج"، وحرص علي الحضور عدد كبير من الجمهور.

وأحيت كارول الليلة الثانية من مهرجانات إهمج السياحية في لبنان، وتعد المشاركة الأولى لها فيه.



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كارول سماحة تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة والأخير: "الفنان صوت مش فستان عريان" (صورة) شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها من أحد جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة السابقة.

وظهرت كارول سماحة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت بفستان موف شفاف، وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، واعتمدت كارول سماحة على المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها.

ونالت كارول سماحة العديد من التعليقات السلبية بسبب اطلالتها، وقال عدد من متابعيها على الصفحة: "انتى كمان عاوزه تركبى التريند"، "الفنان صوت مش فستان عريان".

وعلى جانب آخر، تستعد كارول سماحة لخوض ثانى تجاربها فى مجال السينما كممثلة من خلال فيلم "بالصدفة"، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

ويشارك كارول سماحة فى بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.



