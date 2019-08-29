نيويورك تايمز: ترامب شنّ هجوما سريا ضد إيران فى يونيو

شنّت الولايات المتحدة هجومًا سيبرانيًّا سريًّا ضد إيران في يونيو الماضي؛ بهدف شل قدراتها على ضرب الملاحة في الخليج؛ لكن طهران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التي تم تدميرها في هذا الهجوم، حسبما قال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم.





وكان هجوم يونيو الماضي الذي جاء بعد وقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قصفًا انتقاميًّا ضد إيران ردًّا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، بمثابة "ضربة مهمة في هذا النزاع"؛ وفقًا لمسؤولين.





وفي المقابل، لم تصعد إيران الهجمات؛ لكنها واصلت عملياتها الإلكترونية ضد حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية بمعدل ثابت؛ بحسب المسؤولين.





وأضاف المسؤولون أن الهجوم أدى إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية في الخليج بشكل سري.





ووفق ما نقلته الخميس "سكاي نيوز"، أكد المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات، التي تم تدميرها في هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض برامج الكمبيوتر؛ بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التي جرى فصلها عن الإنترنت.

وبعد التصعيد الأمريكى-الإيرانى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى 23 يونيه الماضى، إنه لم يلغ الأمر بضرب إيران، لكنه أوقفه فقط في هذه المرحلة.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه عبر "تويتر": "لم أتراجع عن ضرب إيران، كما يقولون بشكل غير صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ فقط في هذه المرحلة". وكان ترامب قد أعلن قبلها بيوم، أن واشنطن كانت مستعدة لضرب إيران الخميس، لكنه رفض ذلك بسبب احتمال وقوع ضحايا كثر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يأمل في تجنب الحرب مع إيران.

وتصاعد التوتر بين البلدين، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بأن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.



وذكر مسؤول عسكري رفيع أن قطع البحرية الأمريكية ومنها سفن مرافقة لحاملة طائرات "أبراهام لينكولن" كانت مستعدة لضرب إيران إن تلقت أمرا بذلك، وكان يمكن أن تشكل الهجمات ضربات جوية أو بصواريخ "توماهوك" على الأرجح.

وأضاف المسؤول أن بين السفن التي كان يمكن مشاركتها في العملية طراد الصواريخ الموجهة "ليت غولف" والمدمرة "باينبريج"، وكلاهما قادران على حمل صواريخ "توماهوك".

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لم يتلقوا إلا معلومات سطحية عن فحوى المداولات في البيت الأبيض والخيارات التي كان ترامب يقلبها.

وفي حوالي الساعة السادسة مساء، عندما كانت القيادات العسكرية تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العملية، بدأ ترامب يطرح "أسئلة جوهرية" خلال اجتماع مع مستشاريه، حيث أبدى اهتماما خاصا بعدد الضحايا المتوقع، لافتا إلى أن أيا من الأمريكيين لم يقتل جراء إسقاط إيران الطائرة الأمريكية.

وحسب الصحيفة، فإن ترامب قرر إلغاء الضربة في حوالي الساعة السابعة، قبل الموعد المقرر لتنفيذها بساعتين تقريبا، في خطوة تناقض التوجهات المتشددة لبعض مستشاريه، ولاسيما بولتون المؤيد القديم لفكرة تغيير النظام في طهران.





وقال المسؤول الاستخباراتي السابق رفيع المستوى "نورمان رول": إن العمليات الإلكترونية الأمريكية مصممة لتغيير سلوك إيران من دون بدء صراع أوسع أو التسبب في رد انتقامي.





ويرى "رول" أن الهجمات الإلكترونية تشبه -إلى حد كبير- العمليات السرية؛ "لأن من النادر الاعتراف بها علنًا".





وطالما دخلت كل من الولايات المتحدة وإيران في نزاع سيبراني غير معلن، "مدروس بدقة" حتى يبقى في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم؛ بحسب "نيويورك تايمز".



