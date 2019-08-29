آخر صورة تجمع أمير كرارة وأحمد حاتم
الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:37 ص
الفجر الفني
Advertisements
شارك الفنان أمير كرارة، جمهوره صورة تجمعه بالفنان احمد حاتم من خلال خاصية ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".
وظهر أمير كرارة، مرتديا تيشيرت كت ونظارة شمس وظهر احمد حاتم بـ تيشيرت ازرق.
يستعد امير كرارة خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".
وتم تحديد موسم عيد الفطر السينمائي القادم ليشهد عرض هذا الفيلم ولكن يفرض أمير كرارة حالة من السرية على تفاصيله وأحداثه.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني افلام امير كرارة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار أمير كرارة أمير كرارة
- أمير كرارة لـ السبكي " حسبي الله ونعم الوكيل" (فيديو)
- تامر مرسي منتج "كلبش 2" لـ أمير كرارة
- "كلبش 2" يقترب من انتهاء ديكور السجن
- بيتر ميمي عن تصوير "كلبش2" و"حرب كرموز": "إحنا مابنامش"
- لأول مرة أمير كرارة لايف على "تويتر".. الليلة
- أمير كرارة يضع خطة تصوير بين "كازابلانكا" و"كلبش3"
- أمير كرارة وبيتر ميمي عن فيلم كازابلانكا: "سنغزو العالم" (صورة)
- وصول أبطال فيلم "كازابلانكا" لمدينة سفاجا لتصوير بعض المشاهد
- يعرض أول أيام العيد بدول الخليج.. كرارة في رحلة مثيرة بين مصر والمغرب وفرنسا لتصوير "كازابلانكا"
- أمير كرارة بإطلالة صيفية مختلفة من أجل "هونر"