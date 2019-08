منة فضالي تكشف عن مشاركتها في عمل درامي جديد (صورة)

شاركت ا لفنانة منة فضالي، جمهورها صورة مع فريق عمل مسلسل "قيد عائلي" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، لتعلن استئناف تصوير دورها فى المسلسل.

وكتبت منة فضالى على الصور: "كاملة، ياسر عادا مجددا، من كواليس قيد عائلي، مع أفضل مخرج تامر حمزة، ومع حبيبي إيهاب فهمي".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، إيهاب فهمي، منة فضالي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، سيمون، غادة طلعت، رامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.

شاهد.. منة فضالي في أحضان "كلابها" (صورة)

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها وهي في أحضان كلبين صغيرين.





وكتب منة فضالي التي ظهرت في أحضان كلبيها الصغيرين، إن طوفي وجوليا كل شيئ بالنسبة لها، “ My everything tofy and Julia ♥️♥️“.





اعتادت منة فضالي أن تثير الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بصورها وفيديوهاتها الخاصة وإطلالاتها الجريئة، فضلًا عن تصرفاتها التي تتجاوز حدود الجراءة العادية.





قررت الفنانة عدم الراحة واستغلال فترة إجازتها فى الساحل الشمالى للتدريبات التى استمرت نحو حوالي شهرين، من أجل الوصول إلى شكل وملامح الشخصية التى تقدمه، لتخوض تدريبات قاسية على لعبة “الكيك بوكسنج” بقيادة المدرب عمر بوبو، وذلك استعدادا لدورها فى فيلم “ماكو”، والذى يحمل العديد من المشاهد الصعبة، والمقرر أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة.





وظهرت منة فضالي بالفيديو وهي ترتدي مايوه وشورت قصير وتمارس تمارين الضغط وتقوية عضلة البطن مع مدربها الذي ظهر يرتدي شورتا قصيرا.





وعلقت قائلة: “ترقبوا الشاطئ يمكن أن يكون مكاناً جيداً للقتال الختامي مع مدربي“. ليبدأ الجمهور في الهجوم عليها بسبب إطلالتها والتي يرى الكثيرون أنها لا تتناسب، كما هاجم آخرون حجم جسدها وأنه لا يصلح للقتال.





العمل بطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه، حيث يعتبر “ماكو” هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.