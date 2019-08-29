زاب ثروت يشعل إنستجرام بصورة من فرح أحد أصدقائه
الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:11 ص
الفجر الفني
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شارك الفنان زاب ثروت، جمهوره صورة من فرح أحد أصدقائه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وعلق زاب ثروت على الصورة "مبقتش بحاول اقول لا انا مش برقص وكده .. خلاص السمعة مسمعة".
صورة زاب ثروت تفاعل معها عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : "عقبال فرحتك يقمر - واللنبى انت اللى امور - منور يا فنان".
يستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.
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تألق الثنائي زاب ثروت وساري هاني، في حفل music gate، والتي تقيمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.
ووسط أجواء حماسية، وفرحة بأداء الثنائي على خشبة المسرح، فاجئ "زاب"، الجمهور بتقديم التحية لوالدة الموزع ساري هاني، الذي حرصت على حضورها لتدعم نجلها في الحفل، مشير إلى أن الأهل هم من يقدمون الدعم لابنائهم في وكل وقت، على الرغم من وجود الاختلافات في الأفكار، ولكن مهما حدث وجودهم ودعمهم هم أساس إي نجاح يصل له الأبناء.
وكان زاب ثروت قد طرح ألبومه مؤخرًا، ويضم أغنيات عدد من الأغاني المنفردة وأخرى مشتركة مع عدد من الفنانين من بينهم: أمير عيد وهاني الدقاق وطارق الشيخ وحمزة نمرة، ومن أغنيات الألبوم: "فارس" و"السعادة" و"الدنيا" و"25"، كما قدم عدد من أغنياته القديمة ومنها: "ملعونة الشهرة" و"صوت الحرية"، إلى جانب أغنية جديدة من ألبومه المقبل.
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انطلق منذ قليل حفل music gate، والتي تنظمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.
وبدا فقرات الحفل، الفنان زاب ثروت، والذي اعتلى خشبة المسرح بصحبة الموزع ساري هاني، على انغام اغنيته الشهيرة "الصحاب"، ليستقبلهم الجمهور بالرقص والتصفيق الحاد الذي ملأ.
ويعمل على تنظيم الحفل اسلام عرفة ومحيى وعمر الاشمونى اكس كريفيشن وينفذ الاضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى والصوت عماد نبيل والتغطية الاعلامية وديع عزمي.
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شهد حفل music gate، والتي تنظمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.
ومن المقرر يحيي الحفل بعد قليل، كل من الفنان زاب ثروت، وشارموفرز، والعسيلي، حيث يقدم كل منهم باقة من المع أغانيهم التي نجحو من خلالها واستطاعو تكوين قاعدة جماهيرية.
ويعمل على تنظيم الحفل إسلام عرفة ومحيي وعمر الاشموني أكس كريفيشن وينفذ الأضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى والصوت عماد نبيل والتغطية الإعلامية وديع عزمي.
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