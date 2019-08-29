زاب ثروت يشعل إنستجرام بصورة من فرح أحد أصدقائه

شارك الفنان زاب ثروت، جمهوره صورة من فرح أحد أصدقائه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق زاب ثروت على الصورة "مبقتش بحاول اقول لا انا مش برقص وكده .. خلاص السمعة مسمعة".

صورة زاب ثروت تفاعل معها عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : "عقبال فرحتك يقمر - واللنبى انت اللى امور - منور يا فنان".

يستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.

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هكذا قدم زاب ثروت التحية لوالدة ساري هاني على دعهما المستمر (فيديو)

تألق الثنائي زاب ثروت وساري هاني، في حفل music gate، والتي تقيمه شركة X-Creavation، على خشبة مسرح المنارة بالتجمع، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى بمصر.

ووسط أجواء حماسية، وفرحة بأداء الثنائي على خشبة المسرح، فاجئ "زاب"، الجمهور بتقديم التحية لوالدة الموزع ساري هاني، الذي حرصت على حضورها لتدعم نجلها في الحفل، مشير إلى أن الأهل هم من يقدمون الدعم لابنائهم في وكل وقت، على الرغم من وجود الاختلافات في الأفكار، ولكن مهما حدث وجودهم ودعمهم هم أساس إي نجاح يصل له الأبناء.





وكان زاب ثروت قد طرح ألبومه مؤخرًا، ويضم أغنيات عدد من الأغاني المنفردة وأخرى مشتركة مع عدد من الفنانين من بينهم: أمير عيد وهاني الدقاق وطارق الشيخ وحمزة نمرة، ومن أغنيات الألبوم: "فارس" و"السعادة" و"الدنيا" و"25"، كما قدم عدد من أغنياته القديمة ومنها: "ملعونة الشهرة" و"صوت الحرية"، إلى جانب أغنية جديدة من ألبومه المقبل.