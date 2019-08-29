وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المفسدون كالجراذي يشعلون النار ويتوارون

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، رسالة تحذير إلى أبناء الخليج والجزيرة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية وأفراخهم، الذين وصفهم بالجراذي، يشعلون النار في الأوطان ويتوارون.





وأضاف الوزير "آل الشيخ" فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر: "وتستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وانتهاك الأعراض بأيدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم، حتى تسقط الدول بأيدي الأعداء، وقد أصبحت أرضًا محروقة وشعبًا بين قتيل ومشرد". مختتما تغريدته قائلاً: "الحذر الحذر الحذر يا أبناء الخليج والجزيرة من مكرهم".





ويُعرف عن الوزير "آل الشيخ" الصراحة بالنصح والتحذير من الجماعات الإرهابية كالإخوان وغيرهم، واشتهرت تصريحاته الإعلامية بالشفافية والقوة في بيان الحق، والتصدي لمنظّري ومنتهجي الفكر الإرهابي الذين استغلوا الدين لأجندتهم السياسية، إلى جانب اشتراكهم في إسقاط الدول، وتشريد الشعوب، وخراب الدول، إلى جانب التصدي لهم عبر برامج علمية ودعوية وفكرية من خلال الكثير من الفعاليات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية، حظيت بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي.



