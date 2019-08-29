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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المفسدون كالجراذي يشعلون النار ويتوارون

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:09 ص
وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المفسدون كالجراذي يشعلون النار ويتوارون
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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، رسالة تحذير إلى أبناء الخليج والجزيرة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية وأفراخهم، الذين وصفهم بالجراذي، يشعلون النار في الأوطان ويتوارون.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر: "وتستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وانتهاك الأعراض بأيدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم، حتى تسقط الدول بأيدي الأعداء، وقد أصبحت أرضًا محروقة وشعبًا بين قتيل ومشرد". مختتما تغريدته قائلاً: "الحذر الحذر الحذر يا أبناء الخليج والجزيرة من مكرهم".

ويُعرف عن الوزير "آل الشيخ" الصراحة بالنصح والتحذير من الجماعات الإرهابية كالإخوان وغيرهم، واشتهرت تصريحاته الإعلامية بالشفافية والقوة في بيان الحق، والتصدي لمنظّري ومنتهجي الفكر الإرهابي الذين استغلوا الدين لأجندتهم السياسية، إلى جانب اشتراكهم في إسقاط الدول، وتشريد الشعوب، وخراب الدول، إلى جانب التصدي لهم عبر برامج علمية ودعوية وفكرية من خلال الكثير من الفعاليات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية، حظيت بإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي.

أبرز تصريحات وزير الشؤون الإسلامية عن الإخوان:

فى مايو الماضى، صرح وزير الشؤون الإسلامية في السعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بأن من أخطر وأعظم الأشرار شر "جماعة الإخوان المسلمين" التي تغلغل فكرها في كثير من بلاد المسلمين.


وقال آل الشيخ إن "جماعة الإخوان أخذت تنخر في جسد الأمة، وعم شرها المسلمين وغير المسلمين"، مطالبا "بفضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عوارهم، لحفظ أبنائنا وبناتنا وجميع أفراد المجتمع من شر هذه الفئة الضالة"، على حد وصفه.


وشدد في حديثه خلال مؤتمر صحفي بالمنطقة الشرقية، على "المسؤولية العظيمة والواجب الشرعي للعاملين في المكاتب التعاونية للدعوة في توعية المجتمع وتبصير أفراده بأمور دينهم، وتحذيرهم من هذه الجماعات الضالة على مختلف مسمياتها وتوجهاتها المنحرفة"، على حد تعبيره.


وردا على سؤال حول نفوذ "الجماعات المتطرفة" في المنابر الدعوية، أوضح وزير الشؤون الإسلامية أن "هناك ممارسات خاطئة فردية وليست في كل المنابر"، مؤكدا أنه قد تمت معالجة وإنهاء هذه الظاهرة.


وجاء ذلك بعد اختتام الوزير آل الشيخ "ملتقى المكاتب التعاونية" بالمنطقة الشرقية تحت عنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة (تحصين وتطوير)"، كأكبر ملتقى دعوي بالمنطقة شارك فيه أكثر من 500 عالم ومفكر وداعية.

وفى أبريل، أكد الوزير آل الشيخ، أن من راهن على جماعة الإخوان المسلمين أو وثق بهم فقد هلك وأهلك.

وقال آل الشيخ في وقت سابق: إنهم لا يَتَورّعُون عنْ فعلِ أيّ شيءٍ مَهْما كانَ مُحَرّمًا، أوْ مُستَهْجَنًا لِإيذاء أي شخص يكشف ما يُنطوون عليه مِنْ شَرّ على البلاد والعباد.


ووصف الوزير الإخوان بقوله: فَهم كَالصِّلِّ الأسّوَدِ. فَاللّهمَّ إنّي أسّتَوُدِعُكَ نفْسي وَعِرضِي وَمالِي.

وفى مطلع أغسطس الماضى، لدى تعليقه عن عملية إرهابية وقعت في مصر مؤخراً، أكد أنه أمر محزن، أن من قام بهذا العمل الآثم شر من وطئ الحجر في هذا الزمان، وهم جماعة "الإخوان المسلمون"، وهم دعاة الشر والقتل والهدم والتدمير، وأنهم خلف كل جريمة في بلاد العالم الإسلامي، فقد لبسوا رداء الإسلام، وهم أبعد الناس عنه مبدأً وعقيدة وأخلاقاً.


وبين آل الشيخ، أن ‏المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وقسوته، مشيراً إلى أن النيل من هذه البلاد نيل من الإسلام، ‏وأن الوزارة تعمل على نشر الدين المعتدل الوسطي وتحارب الغلو بأنواعه، وتبذل قصارى جهدها ‏لمكافحة جميع أسباب الإرهاب من القتل والتدمير، وتبذل جهدها أيضاً في نشر المحبة والسلام والرحمة.

وأشار إلى أن الهجمة الشرسة التي "تشنُ ضد السعودية من أعداء الإسلام والعرب من عدة جهات، تنطلق من منطلقات كثيرة، أهمها العقدي الذي يجمعنا، فهم لا يريدون أن يقوم الإسلام وفق الكتاب والسنة، بل يريدون إسلاماً لهم وهم الذين يفصلونه وينتجونه على مبتغاهم".


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