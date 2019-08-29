صورة جريئة تجمع دينا عبد العزيز ولقاء الخميسي بالراقصة دينا

جمعت صورة، نشرتها الفنان ا لفنانة دينا عبر حسابها على "إنستجرام" الفنانة لقاء الخميسى ودنيا عبد العزيز.

ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقان حالاتى :

ايه الجمال ده - منوربن - الصورة تجنن

وكان آخر أعمال دينا مشاركتها في مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان 2018.

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وتابعت دينا، قائلة: "الله يرحمها و يغفر لها و يسعدها في جنته".

ونشرت دينا، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة للفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: "رحلت شيرلي تيمبل الشرق ... رحلت فيروز الطفلة المعجزة عن عالمنا".

نعت الفنانة الاستعراضية دينا، الفنانة الراحلة فيروز، والتى توفيت منذ قليل عن عمر يناهز الـ 72 عام، بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

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قوات الأمن تلقى القبض على ابن الفنانة دينا!

شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "حوارى بوخارست"، القاء قوات الأمن القبض على ابن الفنانة دينا متلبسًا ببيع المواد المخدرة، وعندما علمت والدته بالخبر تواجهت فورا الى قسم الشرطة وقام بصفع أبنها على وجهه.





وتدور أحداث المسلسل حول "سيد بوخارست" عاشق لعبة الملاكمة ويحب بنت منطقته وتجسدها الفنانة مى سليم، وتظهر عوائق فى حياتهما ولا يستطيع الزواج من حبيبته التى تربطه بها علاقة حب منذ الطفولة، لذلك يغادر البلاد لكى يحقق حلمه.





يشارك فى بطولة "حوارى بوخارست"، كل من مى سليم، وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، وميسرة، وأحمد حاتم، وأحمد صيام، وأحمد فتحى، وعمر متولى، وسارة سلامة.





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لقاء الخميسي تقود ورشة تمثيل بالتعاون مع "بلاك اند وايت"

تستعد النجمة لقاء الخميسي، لتقديم ورشة تدريبية لإعداد الممثل المحترف في أكاديمية" بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام.

ومن المقرر أن تقوم الخميسي خلال المحاضرات بشرح المبادئ والقواعد الأساسية لتنمية مهارات الممثل، لكي تؤهله للعمل بالسوق التجاري.

ومن جانبه أكد المخرج أحمد سامح رئيس أكاديمية "بلاك اند وايت"، أن هناك العديد من المفاجآت التي ستشهدها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.









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لقاء الخميسي مفاجأة " بلاك اند وايت" لراغبي تعلم التمثيل تستعد النجمة لقاء الخميسي، لتقديم ورشة تدريبية لإعداد الممثل المحترف في أكاديمية" بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام.

ومن المقرر أن تقوم الخميسي خلال المحاضرات بشرح المبادئ والقواعد الأساسية لتنمية مهارات الممثل ؛ لكي تؤهله للعمل بالسوق التجاري.

ومن جانبه أكد المخرج أحمد سامح رئيس أكاديمية" بلاك اند وايت"؛ أن هناك العديد من المفاجآت التي ستشهدها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.





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دنيا عبد العزيز: دوري في مسلسل "قيد عائلي" صدم الجمهور قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إن تجسيد الشر من خلال شخصية "هالة" في مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي، صدم الجمهور.

وأضافت دنيا عبد العزيز، إن الجمهور لم يصدق الدور وأغلب التعليقات بينت أن الناس مصدومة، مشيرة إلى تحمسها كثيرا لتقديم دور مختلف وجديد يحدث صدمة للجمهور وفي الوقت نفسه يكون هناك حالة تعاطف معها.

وأشارت إلى أن أكثر ما جذبها -بالفعل للدور- هو كونها شخصية مركبة ومليئة بالعقد النفسية بسبب مرضها ويزداد الأمر بعد أن تعلم أنها لا يمكن أن تنجب، فتقرر أن تخطط لأذية من حولها وذلك لكي تخطف الأنظار.

ولفتت إلى أنها جهزت للشخصية من خلال مذاكرتها جيدا وقراءتها والإلمام بكافة تفاصيلها، كما كانت هناك جلسات عمل وبروفات من أجل طريقة ادائها وحركاتها وحتى طريقة المشي، مشيرة إلى انها سعت لتقديمها بشكل طبيعي وغير مبالغ، وفي الوقت نفسه هي فتاة أنيقة وجميلة.

وأكدت حرصها على أن تكون متنوعة وتقدم شخصيات مختلفة طوال الوقت، وقالت إن الممثل لا يجب أن يسير على نمط واحد دائما.











