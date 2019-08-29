السعودية الأولى عربيا والسابعة عالميا فى قائمة أفضل الدول للهجرة

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، والعمل والإقامة فيها، متقدمة على العديد من الدول العالمية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة، وغيرها، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وموقعه العاصمة السويسرية جنيف.





ويعتمد التصنيف على عدد كبير من المعايير، من بينها ريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات، والأمان.





ووفق التقرير، فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا وفقًا لبيانات عام 2017 التي ما زالت دون تغيير كبير، وتليها ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة، وأستراليا سادسًا، ثم السعودية سابعًا على مستوى العالم، والأولى عربيًّا وإسلاميًّا وآسيويًّا، وإسبانيا ثامنًا، ثم إيطاليا وسويسرا عاشرًا.









وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين لسنوات طويلة إلا أن عددًا آخر من الدول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين، منها ألمانيا والسعودية، وبعض دول أوروبا الغربية، فيما فقدت بريطانيا بعض جاذبيتها، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.





وكشف تقرير آخر، أجرته شركة "أصداء بيرسون – مارستيلر" في عام 2018 بشأن رأي الشباب العربي عام 2018، أن السعودية والإمارات تحتلان المرتبة الأولى بقائمة البلدان التي يفضل معظم الشباب العربي العيش فيها.

أسوأ دول العالم من حيث اللجوء 2019

عند الـ مقارنة بين أفضل وأسوأ دول العالم من حيث اللجوء 2019 لم تختلف قائمة الأسوأ كثيراً عن الأعوام السابقة





لكن المقارنة ضمت بعض الدول التي من المفترض أنها دول لها ثقل كبير على المستوى العالمي





بالاضافة إلى أن هذه الدول دول قوية اقتصادياً وسياسياً، وبالتالي يجب أن يكون لهذه الدول دور أكبر من ذلك مع طالبي اللجوء.





المجر

من الواضع أن المجر لا ترغب في أن تترك قائمة أسوأ الدول من حيث اللجوء، اذ تصدرت قامة هذا العام.





وتصدر المجر للقائمة يعود للعديد من الأسباب، والتي لا تخفيها الحكومة المجرية بل تعلنها صريحة.





وأول هذه الأسباب هو تصريحات الحكومة المجرية المناهضة للاجئين بصرف النظر عن التعامل الشئ مع اللاجئين

استراليا

وجود استراليا ضمن الـ مقارنة بين أفضل وأسوأ دول العالم من حيث اللجوء 2019 يعتبر مفاجأة.





لكن الواقع يختلف بالنسبة لتعامل استرالي مع طالبي اللجوء مختلف عن واقع التقدم الاسترالي.





ورغم ان استراليا واحدة من أفضل الدول للهجرة والعيش، إلا أنها لم تستطيع أن تكون واحدة من افضل دول اللجوء 2019.

تسير سلوفاكيا على نهج المجر في التعامل مع طالبي اللجوء، وهذا مع جعلها واحدة من أسوأ دول اللجوء في العالم 2019.





الأمر الذي يجعل سلوفاكيا من الدول التي لا تظهر على الساحة في تعاملها مع طالبي اللجوء





هو عدم كون الدولة من وجهات اللجوء الشهيرة، لأنها ليست بوابة دخول معروفة مثل المجر التي تعتبر البوابة الأشهر في الشرق الأوروبي





والتي يتخذها طالبي اللجوء بوابة من بوابات المرور نحو اوروبا من أجل طلب اللجوء في المانيا وغيرها.

أفضل دول اللجوء في العالم 2019

لم تعد سيطرة الدول الأوروبية على قائمة افضل دول العالم للجوء قائمة في العالم 2019.





وعند الـ مقارنة بين أفضل وأسوأ دول العالم من حيث اللجوء 2019 جائت كندا في المرتبة الأولى عالمياً.





كندا

وتعتبر كندا أفضل دولة لجوء في العالم 2019 بسبب المزايا الكثيرة التي تقدمها لطالبي اللجوء.





وما يجعل كندا أفضل الدول في العالم لطلب اللجوء 2019 هو حكومتها التي تتعامل مع قضايا اللجوء بترحاب شديد.

المانيا

تشديدات المانيا الأخيرة مع طالبي اللجوء، لم تخرج المانيا من الـ مقارنة بين أفضل وأسوأ دول العالم من حيث اللجوء 2019





لكن أخرت المانيا للمرتبة الثانية في قائمة الدول الافضل للجوء لعام 2019، وهذا لا يمنع أن المانيا مازالت الافضل من وجهة نظر الكثيرين.





وتعتبر المانيا من افضل دول العالم للجوء 2019 وذلك لأعداد اللاجئين التي استقبلتهم المانيا على أرضها





وبعض المزايا الأخرى مثل التعليم المجاني للجميع في كافة المراحل الدراسية حتى المرحلة الجامعية.