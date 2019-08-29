تفاصيل فيلم "Dark Waters".. أحدث أفلام آن هاثاواي ومارك روفالو

يطرح المخرج تود هاينز، فيلمه الجديد من بطولة آن هاثاواي ومارك روفالو، حسبما نشر موقع " Thewrap"، بدور العرض وذلك يوم 22 نوفمبر المقبل.





وتعد قصة فيلم " Dark Waters " مستوحاة من القصة الحقيقية لمحامي عنيد يكشف سرا كبيرا وعميق، ويربط بين عدد متزايد من الوفيات غير المبررة بسبب واحدة من أكبر الشركات في العالم، وفي هذه العملية، يخاطر بكل شيء مستقبله وعائلته وحياته لكشف الحقيقة.





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آن هاثاواي تصور دورها في "Modern Love" (صور)

ظهرت النجمة العالمية آن هاثاواي في كواليس تصوير دورها في مسلسل "Modern Love" وذلك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وإلتقطت لها صورًا وهي تركب الدراجة من أجل تصوير أحد المشاهد، والذي ظهرت خلالة ترتدى فستانًا.

"Modern Love" مكون من 8 حلقات، ويجمع عددًا كبيرًا من النجوم العالمين من أبرزهم آن هاثاواي وجوليا جارنر و آندي جارسيا وتينا فاي وجاري كار، وغيرهم.

وكان أخر أفلام لـ هاينز بـ عنوان "Wonderstruck" في عام 2017، بطولة الممثلة ميليسنت سيموندز وجوليان مور عن طفلين تتشابك حياتهما لكنهما منفصلتان على مدار 50 عامًا، وكان من إنتاج شركة أمازون، وحقق إيرادات وصلت إلى 3.2 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

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التريلر الأول لفيلم "Serenity" بطولة النجمة آن هاثاواي (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لـ Serenity، التريلر الأول لفيلم الدراما والتشويق المقرر طرحه فى 25 يناير من العام المقبل.

Serenity بطولة النجمة العالمية آن هاثاواي، ماثيو ماكنوي، ديان لين، جيسون كلارك، دجيمون هونسو، جيريمي سترونج، كينيث فوك، جاليون دودز، روبرت هوبس.والفيلم من تأليف وإخراج ستيفن نايت.

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تكريم آن هاثاواي بسبب دفاعها عن المثليين





استغلت النجمة العالمية آن هاثاواي، مكانتها المرموقة في عالمي هوليوود والمبادرات الإنسانية، لتكون بمثابة منصة تُدافع منها عن حقوق المثليين جنسيًا.

وتم تكريم آن هاثاواي من قبل ​Human Rights Campaign National​ في حفل عشائها السنوي​، حيث منحتها الجمعية جائزة HRC الوطنية للمساواة، كما أشاد رئيس الحفل تشاد غريفين بمواقفها وقال: "من خلال موهبتها التي لا تُصدّق ونشاطاتها الجريئة، تستخدم آن هاثاواي منصتها العالمية للوقوف والدّفاع عن مُجتمع المثليين، وذلك عن طريق مواجهتها التشريعات التمييزية التي تستهدفهم".