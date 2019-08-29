طارق عبد الجابر يجمع رامي جمال وحمادة هلال في أغنيات جديدة

أكد الموزع الموسيقى طارق عبد الجابر، أنه انتهى من التعاون مع المطرب رامى جمال فى ألبومه الجديد بأغنية لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طارق عبد الجابر، أنه يتعاون أيضا المطرب حمادة هلال بأغنية سينجل تحمل اسم "صباح الفل"، وهى من كلمات هانى فؤاد، وألحان أحمد زعيم، واتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب الجمهور حتى يقدم أغانى تناسب الذوق العام.





يذكر أن آخر أعمال طارق عبد الجابر مع المطرب أدم بأغنية جديدة تحمل اسم "ملك الأحزان"، وهى من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا.