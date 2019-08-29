ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. حفل غنائي لـ إيهاب توفيق في الزمالك

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:12 ص
اليوم.. حفل غنائي لـ إيهاب توفيق في الزمالك
إيهاب توفيق
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
يلتقي جمهور المطرب إيهاب توفيق، مع مطربه المفضل اليوم في حفل غنائي بأحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقدم إيهاب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة "الأسمرانى".
 
وطرح إيهاب مؤخراً  أغنية "سينجل" جديدة تحمل اسم الصيف والبحر، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل.
 
يذكر آن أخر أعمال إيهاب توفيق دعاءً دينيًا جديدا للعرض باقى أيام شهر رمضان بعنوان «جاني في المنام» عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان  كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار إيهاب توفيق إيهاب توفيق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
3
x
18:15
1
الشرطة - العراق