اليوم.. حفل غنائي لـ إيهاب توفيق في الزمالك

يلتقي جمهور المطرب إيهاب توفيق، مع مطربه المفضل اليوم في حفل غنائي بأحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقدم إيهاب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة "الأسمرانى".

وطرح إيهاب مؤخراً أغنية "سينجل" جديدة تحمل اسم الصيف والبحر، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل.

يذكر آن أخر أعمال إيهاب توفيق دعاءً دينيًا جديدا للعرض باقى أيام شهر رمضان بعنوان «جاني في المنام» عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.



