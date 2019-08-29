وودلى و روبرت دى نيرو يبدأن تصوير فيلم After Exile.. تعرف على الموعد

تشارك الفنانة العالمية شايلين وودلي، الفنان الأمريكى روبرت دي نيرو والممثل الأمريكي شيا لابوف في بطولة فيلم After Exile.





يقوم بإخراج الفيلم، جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتوني ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.





وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلاني (لابوف) الذي بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دي نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول في عالم الجريمة والمخدرات.





الدراما تدور حول المسار الصعب نحو الغفران، وسيلعب دي نيرو دور تيد ديلاني، وهو مجرم سابق خسر زوجته ويعاني من إدمان الكحول.





ستلعب وودلي دور دانا، المرأة التي نشأت مع مايك ديلاني (لابوف)، وبمجرد إطلاق سراح مايك من السجن، تحاول دانا إحياء علاقتها، والانتقال مع مايك ووالده (دي نيرو)، على أمل أن تتمكن من الخروج من الحياة التي تأسف لها على عيشها.





سيبدأ تصوير الفيلم في نوفمبر في فيلادلفيا، حسبما نشر موقع " deadline ".





ويتعاون نجم هوليوود الشهير روبرت دى نيرو البالغ من العمر (75 عاما) مع النجم الأمريكى شيا لابوف ذى الـ(33 عاما) فى عمل سينمائى جديد يحمل اسم "After Exile"، حيث يقوم النجمان بدور أب وابنه والعمل تدور أحداثه فى سياق درامى.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج فيلم "After Exile" المخرج الأمريكى جوشوا مايكل ستيرن، وسيُعلَن قريبا عن باقى طاقم العمل وموعد ومكان بدء التصوير.





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روبرت دي نيرو يتعرض لموقف محرج في الشارع تعرض الممثل العالمي ​روبرت دي نيرو​ لموقف محرج في الشارع بعد خروجه، أثناء حضوره جلسة المحكمة استكمالا لقضية الطلاق الجارية بينه وبين زوجته، غريس هايتاور، الخطوة المفاجئة التي أعلنا عنها، نوفمبر الماضي، بعد 20 سنة من علاقتهما الزوجية. وحصل ذلك حين لم يجد دي نيرو السائق الخاص به ينتظره في الخارج بالسيارة حيث أنزله مما دفعه إلى الإنفعال وكان يتحدث بصوت عال مع السائق عبر الهاتف المحمول، قائلا: "أنت لست أمام المحكمة! أنت لست في المكان الذي تركتنا فيه!".

وحاول دي نيرو إخفاء وجهه بصحف إخبارية لتجنّب كاميرات المصورين الذين سرعان ما تجمعوا في المكان، بينما حاولت محاميته إرجاعه إلى داخل المحكمة.

ويشار إلى أن جلسة المحكمة هذه تمحورت حول قضية حضانة طفلتهما البالغة من العمر 7 سنوات.





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روبرت دي نيرو يرفض تجسيد شخصية "ترامب" في فيلم سينمائي

أكد الممثل الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، في مقابلة صحفية جديدة، أن رأيه في الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتغير.

وصرح الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو بأنه لن يوافق أبدا على لعب دور ترامب في السينما، لأنه غير محبب بالنسبة له.

وأشار دي نيرو في مقبلة مع مجلة "Bild am Sonntag"، إلى أنه يعيش "بعض التعاطف" مع كل شخصية يلعب دورها. لكن دي نيرو لا يمكنه العثور على أي جانب من شخصية الرئيس الأمريكي يستدعي لديه شعورا بالتعاطف معه.

وقال الممثل المشهور: "في حالة ترامب، أحاول كل يوم أن أجد على الأقل أي إشارة تجعلني أشعر بالتعاطف معه. لم أنجح في ذلك، إنه أمر مستحيل. فأنا كنت ولا أزال غير مرتاح لترامب".

وأكد دي نيرو أنه إذا عرض عليه لعب دور ترامب، فإنه لن يوافق أبدا.

وأعلن الممثل الهوليوودي، أنه يعتبر ترامب "فظيعا"، ويشكل "تهديدا واضحا" للولايات المتحدة الأمريكية وللديمقراطية.







