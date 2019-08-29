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رئيس كوت ديفوار بالتيكاد: استثمارات القطاع الخاص تصل 60% باقتصادنا المحلي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:29 ص
رئيس كوت ديفوار بالتيكاد: استثمارات القطاع الخاص تصل 60% باقتصادنا المحلي
رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
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قال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، خلال كلمته بقمة "التيكاد"، فى الجلسة الثالث، بعنوان "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص"، إن نصيب القطاع الخاص من الاستثمار فى بلاده وصل لأكثر من 60% من إجمالى الاستثمار فى الاقتصاد المحلى.

وأوضح أن نسبة النمو الاقتصادي فى بلاده ارتفعت منذ 2010 لأكثر من 8% بفضل من الإصلاحات الاقتصادية التى أقدمت عليها حكومته، مشيرًا إلى "بيئة الاستثمار فى كوت ديفوار جاذبة وتتميز على كثير من غيرها من الدول، و70% من أبناء كوت ديفوار من الشباب".

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