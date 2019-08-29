ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس البرازيل يرحب بعرض تشيلي المساعدة في إخماد حرائق الأمازون

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:24 ص
رئيس البرازيل يرحب بعرض تشيلي المساعدة في إخماد حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
Advertisements
طباعة
 
 رحب الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، بالعرض المقدم من تشيلي بالمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.

ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أمس الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي، رحب - خلال اجتماعه نظيره التشيلي سابستيان بينيرا - بإرسال 4 طائرات تشيلية للاشتراك في السيطرة على حرائق غابات الأمازون، والتي يطلق عليها اسم "رئة الأرض".

وأشار رئيسالبرازيل، إلى اجتماع مرتقب لزعماء دول الأمازون - عدا فنزويلا - في كولومبيا في السادس من الشهر القادم لطرح استراتجية موحدة للمحافظة على البيئة في منطقة الأمازون.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
3
x
18:15
1
الشرطة - العراق