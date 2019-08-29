ديمبيلي يخرج عن صمته ويكشف موقفه من الانتقال إلى باريس

يسعى نادي باريس سان جيرمان لحسم الاتفاق مع برشلونة من أجل التخلص من لاعبه نيمار الذي بات خارج الحسابات منذ إعلانه لرغبته في الرحيل عن النادي والعودة مرة أخرى لتمثيل صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتشير التقارير أن باريس سان جيرمان يرغبون في ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة كجزء من صفقة نقل نيمار إلى ملعب كامب نو، حيث ينتظر أن يستفيد النادي الفرنسي من الصفقة مادياً وفنياً.



