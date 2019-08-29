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وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع السعودي يؤكدان أهمية تعزيز أمن الملاحة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:16 ص
وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع السعودي يؤكدان أهمية تعزيز أمن الملاحة
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.

ذكر بيان للخارجية الأمريكية أوردته قناة "الحرة" الأمريكية أمس الأربعاء، أن بومبيو والأمير خالد بن سلمان، بحثا أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأكدا أن الحوار هو السبيل للتوصل لحل للنزاع في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، لنائب وزير الدفاع السعودي، دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي، مثمنًا جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق وبحث مع مسؤولين أمريكيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.

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