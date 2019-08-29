"الحلقة الأخيرة".. رئيس برشلونة يطير إلى موناكو الليلة لحسم صفقة نيمار

يبدو بأن "مسلسل صفقة نيمار" قد أقترب من الحلقة الأخيرة، وذلك بعدما قالت شبكة ESPN الإخبارية الشهيرة، بأن رئيس نادي برشلونة، بارتوميو، سيطير الليلة إلى إمارة موناكو الفرنسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، بشأن صفقة إنتقال الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف البلوجرانا، خاصة بعد الإجتماع الذي تم ليلة الأربعاء بين مسؤولي برشلونة وبين مسؤولي باريس وتم تقديم عرض برشلونة الأخير الذي وصل لنحو 170 مليون يورو.

وبحسب ما كشفت عنه الصحافة الإسبانية، فإنه من المتوقع بأن يتم تقديم نيمار دا سيلفا للجماهير الكتالونية في ملعب كامب نو خلال الساعات المقبلة، مؤكدة بأن برشلونة قد حدد مساء الخميس ليكون موعدًا للإعلان عن عودة نجم السليساو إلى صفوف العملاق الكتالوني من جديد.





ويذكر بأن صفقة إنتقال نيمار إلى صفوف برشلونة، تعد واحدة من أكثر الصفقات المعقدة التي شهدها سوق الإنتقالات الحالي، وذلك بعدما ظلت المفاوضات جارية بين الطرفين، منذ بداية الميركاتو وحتى هذه اللحظة، وهذا مع بقاء نحو 4 أيام فقط على غلق سوق الإنتقالات في إسبانيا، والذي من المقرر بأن يحدث مساء الأثنين المقبل.





وكان برشلونة في بداية الأمر قد قدم نحو 100 مليون يورو بالإضافة إلى إقحام اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة لإغراء باريس للتنازل عن خدمات نيمار، ولكن النادي الباريسي قد رفض هذا العرض، وطلب بالحصول على مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيل البرازيلي، وبعدها عاد برشلونة من جديد وقدم عرض آخر، ينص على الحصول على خدمات نيمار بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل 40 مليون يورو، مع وجود بند إلزامية الشراء بعد نهاية فترة الإعارة مقابل 140 مليون يورو، ولكن العرض قوبل بالرفض كذلك من إدارة باريس سان جيرمان.





وكانت بعض المصادر الصحفية في إسبانيا وفرنسا، قد أشارت إلى وجود إتفاق مبدائي قد تم بين برشلونة وباريس سان جيرمان، بشأن حصول النادي الباريسي على نحو 170 مليون يورو مقابل تنازلهم عن خدمات نيمار وعودة اللاعب من جديد، ولكن برشلونة لن يكون قادر على دفع هذه القيمة بشكل كامل على دفعة واحدة، ولذا فإن النادي الكتالوني قد طلب من باريس بأن يكون دفع هذا المبلغ على مدار عامين، حيث سيتم دفع نحو 85 مليون يورو في الصيف الحالي، ويتم دفع باقي المبلغ في صيف عام 2020.