على قدم وساق.. رامي صبري يستعد لحفل جولف بورتو مارينا

شارك الفنان رامى صبري، جمهوره صور مع مجموعة من الجمهور من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق رامى صبرى على الصورة، "من مكان تجهيزات حفله جولف بورتو مارينا .. بكره اشوفكم".

وصورة رامى صبرى حازت إعجاب الجماهير وكانت أبرز التعليقات "بالتوفيق -- اكيد انا جاى -- ربنا يوفقك".

يحتفل رامى صبرى، بألبومه الجديد "فارق معاك"، في حفل غنائي بالساحل الشمالي اليوم فى تمام السابعة مساء.

ويقدم رامى صبرى في الحفل أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".





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رامي صبري: هذه شروطي لـ"دويتو" شعبي

قال المطرب رامي صبري، إنه يرى ظاهرة تقديم مطربين كبار "دويتو" مع مطربين شعبيين، خطوة ذكية، خاصة أن الغناء الشعبي له جمهور كبير جدًا.

وأكد خلال تصريحات صحفية، أنه ليس لديه أي مانع نهائياً في خوض هذه التجربة مع مطرب شعبي مميز.

وأوضح: لكن أنا كمطرب لي شكل والجمهور يحبني فيه، فيجب مراعاة بعض الشروط في حالة تقديمي لدويتو مع مطرب شعبي، ولابد أن يكون مناسبا لي ولمهنج غنائي حتى لا أخرج عن المألوف".

ومؤخرًا نشر رامي صبري صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز عبر حسابه على "إنستجرام" خلال قضائه، إجازة الصيف بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة المخرج سامح عبد العزيز.

ولاقت الصورة إعجاب متابعي، رامي صبري، حيث قاموا بمشاركة الصورة على نطاق واسع.

ويستعد رامي صبري لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.

من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وفي سياق آخر يستعد صبري لإحياء حفل غنائي ضخم غدًا في الساحل الشمالى وذلك علي هامش الإحتفالات بنجاح ألبومه الغنائي الجديد"فارق معاك".

وسيقدم رامي، في الحفل مجموعة من اجمل اغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث من المؤكد أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

جدير بالذكر أن ألبوم رامي صبري "فارق معاك" يضم 12 وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وحقق الألبوم نجاجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" فور طرحه.





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رامي صبري: أخاف من تجربة التمثيل

قال المطرب رامي صبري، أن تجربة التمثيل بالنسبة له ليست سهلة ويجب أن تدرس جيداً، فلدي تاريخ كبير في الغناء، لذلك يجب حينما أخوض تجربة جديدة ومجالا مختلفا أن أقدم شيئاً جيداً، لذلك إذا كان هناك سيناريو جيد على الفور سأخوض التجربة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تلقى بالفعل العديد من العروض السينمائية مؤخراً لكنها لم تجذبه.

وتابع: "شعرت بأنها لا تحمل أي رسالة فنية هادفة، وبصراحة كل فترة أقوم بتوقيع عقد أقرر التراجع عنه مرة أخرى لأنني أخشى المجازفة".

ومؤخرًا نشر رامي صبري صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز عبر حسابه على "إنستجرام" خلال قضائه، إجازة الصيف بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة المخرج سامح عبد العزيز.

ولاقت الصورة إعجاب متابعي، رامي صبري، حيث قاموا بمشاركة الصورة على نطاق واسع. ويستعد رامي صبري لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.

من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وفي سياق آخر يستعد صبري لإحياء حفل غنائي ضخم غدًا في الساحل الشمالى وذلك علي هامش الإحتفالات بنجاح ألبومه الغنائي الجديد"فارق معاك".

وسيقدم رامي، في الحفل مجموعة من اجمل اغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث من المؤكد أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

جدير بالذكر أن ألبوم رامي صبري "فارق معاك" يضم 12 وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وحقق الألبوم نجاجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" فور طرحه.











